Ende einer Tradition : Lecker Laden „Ketel Trepp“ öffnet ein letztes Mal

Leck | Sechs Jahre hatte der Kramladen in der Hauptstraße 23 bereits geschlossen. Nun wird alles ausgeräumt und das Haus von „Ketel Trepp“ (benannt nach dem früheren Inhaber Ketel Johannsen) verkauft. „Alles muss raus!“: Nach diesem Motto krempelt die Erbengemeinschaft die Ärmel hoch und öffnet ein letztes Mal die „Fundgrube für Sammler“ beim „Tummel & Bummel“ am Sonnabend, 2. September.

Die Historie des Geschäftshauses ist schwer auszumachen. Berge voller Schriften und Urkunden warten darauf, ausgewertet zu werden. Vom Bau des Gebäudes um 1890 wird geredet, aber auch ein früheres Datum hält Horst Muesfeldt, Vorsitzender des Geschichtsvereins Leck, für möglich. Auf jeden Fall habe an selber Stelle ein Haus (eventuell ein anderes) gestanden, in dem „Pütt un Pannen“ und vieles mehr feilgeboten wurden.

Drei oder vier Läden dieser Art habe es in Leck gegeben, berichtet Muesfeldt, und auch, dass der Krimskramsladen in der Hauptstraße 23 von dem Geschäftsmann Johannsen geführt wurde. „Es ist überliefert, dass dieser Herr Johannsen mit dem Uhrmacher Nissen von gegenüber (heute Nähmaschinen Rainer Christiansen) und dem Apotheker Christian Riese Mechlenburg regelmäßig Karten gespielt hat“, erinnert sich der Historiker Muesfeldt. Mechlenburg hatte 1836 die erste Apotheke, die heutige Königlich privilegierte Apotheke, gegründet.

Über mehrere Generationen ist der Kramladen in Familienhand gewesen – bis heute. „Die Dynastie Johannsen ist zu Ende gegangen“, klingt es ein wenig wehmütig aus Muesfeldts Mund. Ende der 40er oder Anfang der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts habe Ketel Johannsen das Geschäft seines Vaters übernommen, der Bruder Ernst Johannsen habe sich mit einem Kolonialwarenladen auf dem sogenannten „Schweinemarkt“ (heute Edeka) selbstständig gemacht, hieß es. Als kleiner Junge wurde Horst Muesfeldt häufig zum Einkaufen geschickt: „Wenn man beispielsweise Nägel brauchte, ging man zu ‚Ketel Twist‘ beziehungsweise ‚Ketel Trepp‘“, sagt er und: „Das Besondere an diesem Laden war, dass es kaum einen Artikel gab, den man hier nicht fand. Und wenn er nicht da war, so wurde er besorgt“. Auch an ein großes Lager mit Sachen aus der Vorkriegszeit kann er sich erinnern.

Irgendwann in den 70er Jahren, so wird vermutet, übernahm Tochter Annemarie Johannsen, verheiratet mit Rolf Fitzke, den väterlichen Laden. Im Jahr 2011 erlitt sie einen Schlaganfall, in diesem April verstarb sie mit 68 Jahren. Anfang Juli folgte ihr ihr Ehemann. Der Zettel „Wegen Krankheit geschlossen“ hing sechs Jahre an der Schaufensterscheibe und ist inzwischen ausgeblichen. Annemarie Johannsen-Fitzke hatte immer gehofft, ihr Geschäft wieder aufmachen zu können. Längst war es ein süßer Magnet für Kinder geworden, die hier ihre Bonbons kauften, selbst Lebensmittel wie Tütensuppen standen bei Annemarie Johannsen-Fitzke zum Verkauf.

Das Ehepaar hatte keine Kinder und vererbte sein Haus samt Geschäft an eine Erbengemeinschaft, darunter die Großcousine Dorthe Nitschmann. Sie ließ einen Blick in das Innere des Ladens zu, in dem sicher viele Stücke für Liebhaber zu finden sind. „Wir wollen die Sachen nicht vorrangig wegen des Profits verkaufen. Es tut mir in der Seele weh, all das wegzuwerfen, was andere noch verwerten können“, sagt Dorthe Nitschmann.

Vier Stufen führen wie vor mehr als 130 Jahren zur Eingangstür des Ladens mit tausenderlei Krimskrams. Beim Eintreten beschleicht einen das Gefühl, in die 50er und 60er Jahre hineinkatapultiert worden zu sein. Ein suchender Blick verrät: Wir sind im Jetzt, das bekunden die Preisauszeichnungen in der Währung Euro. Es gibt viel zu schauen, und das braucht Zeit: Handgeschliffenes Zwiesel-Glas steht aufgereiht über den Einkochringen (Weckringe). Raritäten sind große Bilder über „Nordfriesische Dörnsch“ (Stuben) um 1900 als Nachdrucke nach C. L. Jessen aus Deezbüll.

Die Ladeneinrichtung ähnelt wiederum der einer Apotheke. Daneben stehen in Reih und Glied die Sammel-Schipka-Figuren aus den Jahren 1947 bis 1952. Die Porzellanpuppe, 55 Zentimeter hoch mit Holzständer, thront auf dem oberen Regal, an anderer Stelle fällt der Eierwecker im 80er-Jahre-Stil ins Auge. Hier die Plüschtiere, dort Unterwäsche aus Großmutters Zeit. Altes Porzellan möchte benutzt, ein handgeschmiedeter Hammer gebraucht werden. Eine alte Waage oder der 100 Jahre alte Tretroller sind etwas für jene, die das zu schätzen wissen. Wie wär’s mit ein wenig Reichsgold von 1910 oder Reichsmark aus dem Jahre 1942? Haushaltsartikel, Werkzeug, Einrichtungsgegenstände, Souvenirs, Deko-Artikel, Kleinmöbel, Tischwäsche, Musikplatten und vieles andere laden am BürgerfestSonnabend ein zum Stöbern und Kaufen.