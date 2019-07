Geschädigter gesucht : Leck: Wessen Lkw wurde angefahren?

Nach einem Unfall hat sich die Schadensverusacherin gemeldet – nur vom Geschädigten fehlt jede Spur.

von shz.de

15. Juli 2019, 10:36 Uhr

Leck | Die Polizei in Leck sucht diesmal keinen unbekannten Schadensverursacher, sondern denjenigen, der den Schaden hat: Am Montag (15. Juli) wurde in Leck in der Kirchhofstraße gegen 8.55 Uhr in Höhe des Friedhofs ein parkender Lkw seitlich angefahren.

Verursacherin meldet den Schaden

Die Verursacherin meldete sich bei der Polizeistation in Leck, das Kennzeichen hatte sie sich jedoch nicht notiert. „Kurze Zeit später stand der Lkw nicht mehr dort“, heißt es in der Polizeimitteilung. Der Fahrer des Lkw wird gebeten, sich bei der Polizei Leck unter der Telefonnummer 04662/891260 zu melden.

„Vermutlich wurde vom Lkw-Fahrer noch gar kein Schaden festgestellt“, so ein Poilizeisprecher.

