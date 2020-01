Leck sepnedet 2500 Euro für das Wilhelminen-Hospiz

Avatar_shz von shz.de

leck | Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Leck überreichten Bürgermeister Andreas Deidert und Ingo Ehlers vom Bürgerfestverein einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro an den Geschäftsführer des Wilhelminen-Hospizes in Niebüll, Bernhard Vogel.

Diese Summe wurde bei zwei Veranstaltungen erwirtschaftet: Ende November spielte das Marinemusikkorps Kiel in der Nordfrieslandhalle für den guten Zweck. „Obwohl wenig Besucher beim Benefiz-Konzert waren, so kam doch viel zusammen“, meinte Andreas Deidert. Einen großen spendablen Betrag lieferte das traditionelle „Abpunschen“, bei denen die Budenbetreiber auf ihre Erlöse verzichteten. Nicht zuletzt klinkte sich die Nord-Ostsee-Sparkasse in die Spenden-Aktion ein.

„Das Geld geht an das Hospiz. Es ist zwar in Niebüll beheimatet, aber unser aller Hospiz, in dem die Menschen ihre letzte Lebenszeit verbringen können“, betonte der Bürgermeister. Bernhard Vogel dankte für die tolle Unterstützung: „Das ist richtig großartig! Wir brauchen das Geld dringend für den Erweiterungsbau.“ Spontan lud Vogel alle Bürger ein, das Haus zu besichtigen, wenn es fertig sei: „Das wird um Ostern sein. Wir liegen voll im Zeitplan“.