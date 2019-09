Leck lässt das Licht an

Auch wenn es nicht allen gefällt: Selbst in Nebenstraßen brennen die Straßenlaternen weiterhin die ganze Nacht

17. September 2019, 16:16 Uhr

Leck | Sollen alle Straßenlampen nachts durchleuchten oder nicht? Diese Frage beschäftigte den Infrastruktur- und Umweltausschuss – erneut. Zur Erinnerung: Das Thema wurde bereits in mehreren Gemeinde-Gremien zum Teil hitzig diskutiert. Vor allem die UWL-Fraktion unter Vorsitz von Klaus Schmidt hatte sich auf Begriffe wie Naturschutz sowie Lichtverschmutzung berufen und darauf gedrungen, nicht alle Laternen die ganze Nacht durchbrennen zu lassen.

Nun galt es, das Thema noch einmal zu beleuchten. Zunächst lieferte Bürgermeister Andreas Deidert Erhellendes zur Faktenlage. In der vorherigen Beschlussvorlage hätte es einige Fehler gegeben, berichtete er und stellte eine korrigierte Version vor. Demnach umfasst die Straßenbeleuchtung der Gemeinde Leck insgesamt 1338 Straßenleuchten, von denen inzwischen 1112 auf LED-Technik umgerüstet wurden.

„Durch die wesentlich geringeren Betriebskosten wurden die Lampen mit der Umrüstung so geschaltet, dass sie nachts durchgängig leuchten. Allerdings wird die Leistung im Zeitfenster von 23 bis 5 Uhr auf 50 Prozent reduziert“, berichtete Deidert und ergänzte: Entgegen vorheriger Angaben sprängen die Lampen nicht auf volle Leistung an, wenn sich jemand nähere: „Straßenlaternen mit dieser Technik gibt es in Leck nicht.“

Laut Zahlenspiel in der Beschlussvorlage würde es nach einer Abschaltung aller Leuchten von 23 bis 5 Uhr zu einer Einsparung von 93,40 Euro pro Tag kommen. Hier zweifelten aber gleich mehrere Ausschussmitglieder an, dass die Gemeinde Leck tatsächlich einen so hohen Strompreis bezahle, der Marktpreis sei viel niedriger, hieß es.

Den (voraussichtlich noch geringeren) Strom-Einsparungen stehen wiederum Kosten gegenüber. Denn: Wenn Lampen nachts ausgeschaltet würden, müsste jede einzelne Leuchte umprogrammiert werden, was laut Beschlussvorlage mit 60.471 Euro zu Buche schlagen würde. Eine Nachtabschaltung der Beleuchtung ist demnach straßenweise möglich, auch an Kreuzungen und neuralgischen Punkten. Aber ist es auch wirklich sinnvoll, 75 Prozent der Straßenbeleuchtung in Leck abzuschalten?

Die Antwort von Bürgervorsteherin Sabine Detert (CDU) kam prompt. „Der Sicherheitsaspekt für Fußgänger und das Sicherheitsgefühl der Anlieger sollte nicht außer Acht gelassen werden: Dieser Satz der Beschlussvorlage ist für mich entscheidend. Ich finde, wir sollten es lassen, wie es ist.“ Ausschussvorsitzender Roland Mader (CDU) ergänzte, dass die Polizei auch bei erneuter Nachfrage dringend davon abgeraten habe, Straßenlaternen auszuschalten. Hans-Martin Petersen (SPD) verdeutlichte: „Wir wollen nicht entscheiden, welche Lampen brennen dürfen und welche nicht.“

„Wenn die Lampen etwa an Wanderwegen wie entlang der Lecker Au oder am Birkenweg nachts durchbrennen, ist es für die Natur nicht verträglich“, hielt Klaus Schmidt (UWL) dagegen. Dass der Wanderweg entlang der Lecker Au nachts von der Bevölkerung nicht genutzt werde, sei ein Trugschluss, setzte dem Bürgermeister Deidert entgegen: „Viele nehmen ihn als Abkürzung.“ Andreas Eschenburg (SSW) regte an, neben dem Sicherheitsgefühl der Bürger auch an die Natur zu enken: „Es ist nicht außer Acht zu lassen, dass Insekten gegen die Lampen fliegen und sterben.“

Hans-Martin Petersen (SPD) hakte nach: „Geht es hier bei dieser ganzen Diskussion am Ende nur um die paar Lampen an der Lecker Au und im Birkenweg?“ Das seien insgesamt 42 Laternen, informierte der Bürgermeister nach Blick in eine umfangreiche Liste, die von der UWL-Fraktion eigens angefordert worden war.

„Es ist gut, dass wir diese Diskussion geführt haben, dafür sind die politischen Gremien auch da, und es ist gut, dass kein Glaubenskrieg daraus wird“, gab sich Klaus Schmidt (UWL) plötzlich diplomatisch. Am Ende wurde mit sechs Ja- und drei Nein-Stimmen entschieden, dass alles bleibt, wie es ist.