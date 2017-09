Fest in Leck : Leck in Partylaune

vergrößern 1 von 1 Foto: Vanessa Tabel 1 von 1

Leck | Live-Musik und Markt-Treiben, Geselligkeit und gute Laune – das Bürgerfest in Leck hat nicht umsonst den Beinamen „drei tolle Tage“. Auch wenn einige Besucher sich bereits am Freitagabend bei Drumchapel Mist im Leck-Huus heiser gesungen haben, gilt am Sonnabendmorgen: weitermachen. „Wir hatten eine Rekordbeteiligung beim Bürgerfrühstück“, berichtet Bürgervorsteherin Sabine Detert, nachdem die gesellige Kaffee- und Brötchenschlacht geschlagen ist. Mehr als 300 Menschen „haben uns einfach leergetrunken, 13 Zweieinhalb-Liter-Kannen Kaffee haben wir ausgeschenkt.“ Kurzfristig habe es sogar eine Kaffee-Durststrecke gegeben: „Aber alle waren ganz lieb und haben auch mal Tee getrunken“, sagt Sabine Detert lächelnd.

Enormen Andrang verzeichnet auch das Traditionsgeschäft „Ketel Trepp“. Der Krimskrams-Laden hat zum Tummel & Bummel ein allerletztes Mal geöffnet. Ob zu Spitzenzeiten 50 oder gar 100 Neugierige gleichzeitig im Laden waren, dazu gehen die Schätzungen auseinander. Fakt ist: „Wir haben mindestens 60 Prozent des Sortiments verkauft“, berichtet Dorthe Nitschmann von der Erbengemeinschaft.

Es sei viel Wehmut zu spüren: „Viele verbinden mit dem Laden Kindheitserinnerungen.“ Was wurde am meisten nachgefragt? „Kohlbüdeltöpfe. Wir hatten sechs, ich hätte aber noch mindestens 30 mehr verkaufen können.“ Auch die Ladeneinrichtung hat Abnehmer gefunden. Die Ladentheke nebst sieben Meter langem Buffet mit ungezählten Schubladen bleibt laut Erbengemeinschaft im Ort: „Die möchte die Gemeinde übernehmen und als Teil eines Dorfmuseums ausstellen.“

Auch auf der Hauptstraße brummt es zur Bunten Meile, obwohl sie am Bürgerfest-Sonnabend grundsätzlich autofrei ist: Das gute Wetter lockt Besucher in Massen, die Zumba-Gruppe des MTV bringt das Publikum schon vormittags in Schwung. Gaukler, Musiker und viele Aussteller sorgen für ordentlich Abwechslung. Einziger Wermutstropfen: „Es sind deutlich weniger Flohmarktstände als in den vergangenen Jahren“, sagt Ingo Ehlers, Vorsitzender des veranstaltenden Bürgerfestvereins, bedauernd.

Am Abend brummt es wieder. „So gut besucht wie selten. Besonders schön dabei: Alles ging extrem friedlich und fröhlich zu“, ist das Fazit von Ingo Ehlers zum Danz op de Straat. Dennoch: Wiederholte Angriffe auf Großveranstaltungen anderorts haben auch die Verantwortlichen in Leck vorsichtiger werden lassen: „Wir haben in diesem Jahr ein Extra-Sicherheitskonzept erarbeitet.“ Dazu gehören rund 30 riesige Sandsäcke, die aufgestellt wurden, um die Straßensperrungen unpassierbar zu machen, zudem hat die Polizei verstärkt Präsenz gezeigt.

Den Abschluss der drei tollen Tage bildet der Familientag im Augarten. Auch hier steht alles im Zeichen des fröhlichen und geselligen Miteinanders. Als es beim Freiluftgottesdienst schauert, werden spontan Sonnenschirme als Regenschutz platziert. Beim Entenrennen macht es der Sack, aus dem die Plastikenten in die Lecker Au regnen sollen, spannend: Er klemmt, gibt dann aber nach kurzer Verzögerung die gelbe Schwimm-Schar frei, Gewinner finden sich unter www.entenrennen-leck.de.

Rechtschaffen müde, aber zufrieden genießen die Mitglieder des Bürgerfestvereins und andere Helfer – unter anderem von Bauhof, Feuerwehr, DRK und HGV – nach dieser logistischen Riesenleistung bei Sonnenschein und Klönschnack den Ausklang des 32. Bürgerfestes. Eins steht jetzt schon fest: „Wir machen weiter“, sagt Ingo Ehlers – nach dem Bürgerfest ist vor dem Bürgerfest.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 04.Sep.2017 | 11:05 Uhr