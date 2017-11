Rundwanderweg in Leck : Leck denkt um: Ja zum Flugplatz-Weg

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Lea Sarah Albert

erstellt am 01.Nov.2017 | 11:08 Uhr

Erst „Nein“, dann doch „Ja“: Nachdem sowohl der Finanz- als auch der Infrastruktur- und Umweltausschuss einem Rundwanderweg in Leck um den ehemaligen Flugplatz Absagen erteilt hatten (wir berichteten), gab es nun auf der Sitzung der Gemeindevertretung Leck einen Sinneswandel. Mit Ausnahme der SPD-Fraktion gaben alle Gemeindevertreter grundsätzlich ihre Zustimmung dazu, dass die Planung für die Projekt-Idee weiterverfolgt wird. Um Verwechslungen vorzubeugen: Die Gemeinde Leck plant zusätzlich, einen Rundwanderweg um und in Leck zu schaffen.

Der Flugplatz-Rundwanderweg allerdings betrifft nicht nur Leck, sondern auch Klixbüll und Tinningstedt. Die Gemeindevertreter beider Orte hatten sich in ihren jüngsten Sitzungen jeweils für das Projekt ausgesprochen. Der amtlichen Beschlussvorlage zufolge haben sich die Bürgermeister von Klixbüll, Leck und Tinningstedt im Zuge der Konversionsplanungen über eine naherholungs- und touristische Nutzung des an den Flugplatz angrenzenden Geländes Gedanken gemacht. Unter Einbeziehung der Aktivregion Nordfriesland Nord sei die Idee für den Rundwanderweg entwickelt worden.

Dazu hatten Lecks Gemeindevertreter einigen Beratungsbedarf. Die Wander-Wegführung im Vorkonzept sei aus der Zeit, als noch über ein Universitätsprojekt auf dem Gelände verhandelt worden sei und von einer Teststrecke des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) noch niemand etwas geahnt habe, sagte der stellvertretende Bürgermeister Ingo Scholz (CDU). Zur Befürchtung, Feinstaub könne das Wandervergnügen empfindlich trüben, merkte er an: „Das KBA plant nach eigener Aussage ein bis zwei Autos vormittags und ein bis zwei Autos nachmittags zu testen – die Feinstaub-Belastung dürfte also im Vergleich zum normalen Straßenverkehr eher gering sein.“

Mit der anstehenden Entscheidung werde nicht über ob, wie und wann abgestimmt, sondern nur, ob die Gemeinde Leck dafür oder dagegen sei, die Projektidee vorerst weiter zu verfolgen, verdeutlichte Roland Mader (CDU). Mit dem Beschluss werde die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag zu erstellen und zur Projekt- und Maßnahmenbeschreibung drei Angebote von Planungsbüros einzuholen. „Es handelt sich hier um Planungs-Kosten von rund 5000 Euro, die jeweils zu einem Drittel von den beteiligten Gemeinden getragen werden“, ergänzte Scholz. Zur Erläuterung: Bei der Diskussion in den Ausschüssen war noch von einem anderen Kostenschlüssel ausgegangen worden, nach dem Leck mit 75 Prozent den Löwenanteil tragen sollte. Und: „Jede Gemeinde trägt in der Folge die Kosten, die auf ihrem Gemeindegebiet anfallen“, so Scholz weiter.

Diese neue Rechnungsgrundlage sagte der Mehrheit der Gemeindevertreter zu. Andreas Eschenburg (SSW) führte aus, dass seine Fraktion bei Drittelung der Kosten der Projektidee insgesamt zustimme. „Wir freuen uns, wenn wir mit den Nachbargemeinden etwas zusammenmachen können“, sagte Klaus Schmidt (UWL). Allein die Mitglieder der SPD stimmten dagegen, die Planungen derzeit weiter voranzutreiben: „Wir sehen den Sinn noch nicht“, sagte Karsten Hansen, Vorsitzender der SPD. Seine Parteigenossin Annemarie Carstensen fügte an: „Der Rundwanderweg ist für Touristen. Wir sehen es nicht, dass dort Leute aus Leck oder Tinningstedt wandern werden.“

Laut Ingo Scholz wird noch einige Zeit ins Land gehen, bis dieses Projekt wieder auf den Tisch der Gemeindevertretungen kommt: Ein Projektförderantrag könne erst im Frühjahr 2018 gestellt werden.