Besonderes Angebot : Lebensfreude dank Sitztanzgruppe

Seit fünf Jahren sorgt ein Angebot des DRK Emmelsbüll-Horsbüll für Spaß, Förderung der Konzentration und ein besseres Körpergefühl.

von cw

26. März 2018, 10:59 Uhr

Emmelsbüll-Horsbüll | Seit fünf Jahren gibt es im DRK Tanzkreis Emmelsbüll-Horsbüll eine Sitztanzgruppe. Grund genug, dieses kleine Jubiläum mit einem Klönschnack bei Kaffee und Kuchen im Cafè Zollhaus in Rodenäs zu feiern.

Natürlich wurde dabei auch getanzt – im sitzen. Die Idee, eine Sitztanzgruppe zu gründen, hatten die beiden heutigen Leiterinnen des Tanzkreises, Wiebke Petersen und Silke Carstensen. Während ihrer Tanzleiterausbildung vor zehn Jahren wurde das „Tanzen im sitzen“ nur am Rande erwähnt, wie beide sagten. Aber im Laufe der Jahre merkten sie bei ihrer Mitwirkung im Tanzkreis, dass einigen Mitgliedern das Tanzen immer schwerer fiel. So suchten die Tanzlehrerinnen ein Bewegungsangebot für die Zeit nach dem Tanzkreis und kamen auf die Idee mit dem „Tanzen im sitzen“.

Im Januar 2013 wurde dann zum ersten Treffen als Schnupperkurs eingeladen. „Im Dorf wurden wir zunächst belächelt“, sagt Wiebke Petersen. Einige von den Tänzerinnen meinten damals „lasst uns mal hingehen, damit die beiden nicht alleine sind.“ Auch einige Mütter wurden aktiviert und die DRK-Vorsitzende Heidi Saenger wollte mal kurz vorbeischauen. Sie blieb aber die volle Stunde, denn immerhin trafen sich 19 Personen zum Schnupperkurs. Im Vorfeld wurden Tulpen aus Servietten gebastelt, was bei den Teilnehmerinnen sehr gut ankam. Somit wurde die Sitztanzgruppe zu einer festen Einsrichtung.

„Als Nebenwirkung des Sitztanzes fällt auf, dass die Koordination, die Merkfähigkeit und das Körpergefühl gestärkt werden“, erklärt Silke Carstensen. Dazu bewirkt das Gemeinschaftsgefühl immer gute Laune und sorgt für eine entspannte Stimmung. Auch das Wiedersehen und die Gespräche in der Gruppe tun allen gut, wie die Verantwortlichen Damen bestätigen. Es wird bei den Übungen immer im Kreis gesessen und jede Teilnehmerin macht die verschiedenen Bewegungen mit, so gut sie kann. Alleine im vergangenen Jahr hat man sich 23 Mal im Horsbüller Pastorat zum Tanzen im sitzen getroffen. Durchschnittlich waren immer zwischen 15 und 23 Teilnehmerinnen dabei. „Alle sind sehr sicher in ihren Bewegungen geworden und benutzen nach der passenden rhythmischen Musik immer den richtigen Arm oder Fuß“, freuen sich die beiden Tanzleiterinnen.

Im Herbst 2015 bekam die Sitztanzgruppe dankenswerter Weise einige Hilfsmittel wie Zauberschnur, Kordeln und Klanghölzer von Edith Wrege aus Niebüll. Ein weiterer Dank galt dem DRK Ortsverein Emmelsbüll-Horsbüll für die Unterstützung und Kostenübernahme der Fortbildungen sowie dem Kirchenvorstand Horsbüll für die kostenlose Nutzung des Pastorats. „Am Sitztanzen können Interessierte ohne Vorkenntnisse teilnehmen, es dürfen auch Herren sein“, werben Wiebke Petersen und Silke Carstensen und betonen: „Unsere Damen haben immer sehr viel Spaß und auch uns bringen die Nachmittage mit euch viel Spaß. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch lange treu!“