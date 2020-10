Lebendiger Adventskalender trotz Corona

Singen und Beisammensein auf Abstand und mit Augenmaß: Die Kirchengemeinde Leck sucht Gastgeber für Outdoor-Zusammenkünfte im Dezember

23. Oktober 2020, 17:55 Uhr

Leck | Viele Veranstaltungen sind in diesem Jahr der Corona-Pandie zum Opfer gefallen. Der lebendige Adventskalender in Leck und Umgebung soll aber in diesem Jahr nach Möglichkeit stattfinden – selbstverständlich unter Wahrung aller Abstands- und Hygieneregeln. „Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt nimmt die Kirchengemeinde Leck die Planung des lebendigen Adventskalenders auf. Auch wenn wir wissen, dass die Veranstaltung mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen unter Umständen kurzfristig abgesagt werden muss, wollen wir uns noch nicht abschrecken lassen“, sagt Pastorin Karin Emersleben.

Seit August macht sie mit Peter Janke und Holger Asmussen das pastorale Team der Kirchengemeinde Leck komplett. Und auch alle drei stehen auch hinter dem Projekt „Lebendiger Adventskalender“. „Es wird immer eine pastorale Persönlichkeit vor Ort sein, um die Gastgeber zu unterstützen“, so Pastorin Emersleben.

Das ist bisher geplant: Vom 1. bis 18. Dezember öffnet sich in der Kirchengemeinde, jeweils um 18 Uhr irgendwo ein Fenster oder eine Tür für Adventsgäste. „Die Samstage und Sonntage lassen wir allerdings aus. Daher suchen wir für 13 Abende Gastgeberinnen und Gastgeber, und zwar nicht nur in Leck, sondern auch in den umliegenden Dörfern“, betont Karin Emersleben.

Zwei Termine stehen bereits fest: Den Abschluss am 18. Dezember übernehmen die Pfadfinder mit der Verteilung des Friedenslichts, am 3. Dezember hat bereits die Bundeswehr eine Gestaltung des lebendigen Adventskalenders in der Südtondern-Kaserne zugesagt.

Bleiben also noch einige Termine übrig. Gewünscht sei ausdrücklich, dass Privatpersonen mitmachen. „Die Gastgeberinnen und Gastgeber haben an diesem Abend jeweils ihr Fenster/Tür/Tor oder anderes mit der Datumszahl und anderem geschmückt“, beschreibt die Pastorin. Der Schmuck müsse weder besonders aufwändig sein noch müsse – oder besser dürfe – die Versammlung von den Gastgebern verköstigt werden.

Denn: Corona-bedingt werden Essen und Trinken von den Gästen für den Eigenbedarf mitgebracht, ebenso der eigene Becher. Auch wichtig: jede Veranstaltung soll nur rund eine halbe Stunde dauern und ausschließlich draußen stattfinden. „Wir müssen uns in Anwesenheitslisten registrieren und Abstand halten. Aber – wir sind beisammen und dürfen auch Adventslieder singen!“, so die Pastorin.

Christliche Gemeinschaft unter freien Himmel – darauf wird es auch für das Fest der Feste hinauslaufen: „Auch alle Weihnachtsgottesdienste wird die Kirchengemeinde Leck in diesem Jahr draußen abhalten“, verrät Karin Emersleben.