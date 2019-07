Die Sommerausstellung der KZ-Gedenkstätte Ladelund porträtiert Zeitzeugen des Holocaust und den Umgang mit den Traumata der Vergangenheit

von Dorthe Arendt

19. Juli 2019, 14:15 Uhr

Ladelund | Eine neue Ausstellung eröffnet in der KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund mit dem Titel „Leben nach dem Überleben“. „Die Fotografin Hanna Schaetzle war im Auftrag von Amcha in Israel und hat Überlebende des Holocaust und ihre Familien porträtiert“, heißt es in einer Mitteilung. Amcha (hebräisch für: eine/r von uns, dein Volk) ist die zentrale, 1987 gegründete Organisation in Israel, die Überlebende des Holocaust und ihre Nachkommen unterstützt.

„Die Überlebenden des Holocaust wurden mit ihrer Befreiung vor mehr als 70 Jahren gerettet, doch schwere Traumata prägen ihr Leben bis heute“, heißt es in einer Mitteilung. Was bringt das mit sich für die Überlebenden und ihre Familien? Wie wirken die Schrecken der Verfolgung bis heute nach? Welchen Einfluss hat der Umgang der Gesellschaft mit der traumatisierenden Vergangenheit auf die individuelle Aufarbeitung? Auf diese und andere Fragen will die Ausstellung Antworten geben.

„Die Fotos von Helena Schaetzle und die sie begleitenden Texte zeigen eindrucksvoll und emotional das Leben nach dem Überleben“, heißt es weiter. Die Ausstellung wird von zwei Filmen begleitet, in denen das Projekt und die Arbeit von Amcha vorgestellt wird. Die Vernissage findet am Dienstag, 23. Juli, statt, Beginn ist um 18 Uhr, die Einführung übernimmt Dr. Katja Happe ein, Leiterin der KZ–Gedenk- und Begegnungsstätte. Sie ebenfalls Mitglied im Vorstand von Amcha Deutschland.



Die Ausstellung ist bis zum 17. September in der KZ-Gedenkstätte Ladelund zu sehen, Raifeisenstraße 3, Telefon 04666/449.