Dorfporträt : Leben in Ellhöft: „Mehr geht nicht“

Idylle, kurze Wege und eine komfortable Finanzlage – Bürgermeister Jörg Thomsen fühlt sich in seiner Gemeinde pudelwohl.

von Jannik Schappert

30. April 2018, 07:20 Uhr

Ellhöft | Herr Thomsen, warum ist Ellhöft so lebenswert?

Jörg Thomsen: Es ist einfach Idylle pur, das Leben ist hier sehr angenehm. Ich bin hier aufgewachsen und finde, mehr geht nicht. Das Dorf ist nicht zu groß, jeder kennt eigentlich jeden, man duzt und hilft sich. Wenn jemand ein Problem hat, bekommt er gleich Unterstützung – das ist gar kein Thema. Dann haben wir Flensburg und Husum dicht bei, genauso die Nord- und die Ostsee. Außerdem gibt es direkt nebenan in Süderlügum viele Einkaufsmöglichkeiten, wo man auch sonntags bis 19 Uhr noch einkaufen kann.

Laut letzter Statistik hat Ellhöft 111 Einwohner – eine schöne Zahl. Aber wie ist die Entwicklung?

Wir waren auch kurz unter 100 Einwohnern, das ist jetzt aber wieder hochgegangen und hält sich zwischen 100 und 120. Momentan sind alle Häuser und Wohnungen in Ellhöft besetzt, es steht nichts mehr leer. Das ist ein schönes Zeichen für uns.

Gibt es noch Wachstumspotenzial, oder ist das vielleicht gar nicht unbedingt gewollt?

Nein, das ist nicht wirklich gewünscht. Es müssten ja auch erst einmal Grundstücke zum Bauen gefunden werden. Aber in Ellhöft will niemand verkaufen.

Wie steht es um die Altersstruktur in der Gemeinde?

Das hält sich die Waage. Wir haben fünf Kleinkinder, einen ganzen Teil Jugendliche, Leute im mittleren Alter und auch Rentner.

Welche Angebote gibt es für die Menschen?

Viel spielt sich in Süderlügum ab. Für die Kinder und Jugendlichen sind dort besonders der TSV Süderlügum und das Freibad interessant. Auch das Naturbad in Ladelund wird gut genutzt, obwohl es etwas weiter weg ist. Ich denke, wenn wir im August den Rufbus bekommen, wird das noch mehr. Dann gibt es in Süderlügum auch noch die Feuerwehr. In Ellhöft selbst machen wir einmal im Jahr ein Laternelaufen für die Kinder, das ist immer gut besucht. Wir haben ein Biikebrennen, alle zwei Jahre ein Kinder-Dorffest mit Spielen und gemütlichem Beisammensein, und für die Älteren einmal im Monat Senioren-Nachmittag. Der wird in Eigenregie organisiert und von der Gemeinde bezuschusst. Und Ellhöft verfügt über den einzigen Fußballgolf-Platz Nordfrieslands.

Apropos Zuschuss: Ellhöft steht finanziell super da.

Ja. Wir sind in der glücklichen Lage, zwei Bürger-Windparks und einen Solarpark zu haben. Dadurch geht es unser Gemeinde finanziell sehr gut. Es gibt Leute, die darüber schimpfen, aber ohne sie hätten wir viele Dinge nicht machen können. Es ist dabei wichtig, dass die Einwohner auch merken, dass wir Einnahmen haben – zum Beispiel beim Dorffest, wo wir kein Geld nehmen müssen. Auch Dinge wie die Erweiterung des Wilhelminen-Hospizes oder den Erhalt des Krankenhauses in Niebüll können wir guten Gewissens unterstützen.

Wo drückt bei aller Idylle und Zufriedenheit der Schuh? Was wünschen Sie sich noch für Ellhöft?

Toll wäre es, wenn wir an der Grenzstraße einen Fahrradweg nach Süderlügum hätten. Das war schon einmal geplant und kam dann doch nicht zu Stande. Es ist aber bei dem heutigen Verkehr sehr gewagt, auf der Straße mit dem Fahrrad zu fahren, das macht kaum noch jemand. Die meisten fahren den Umweg über Böglum nach Süderlügum.

Sind konkrete Projekte geplant?

Es gibt derzeit keine Bauvorhaben. Wir sind aktuell dabei, die Straßen zu erneuern und zu verbreitern, damit sie einen festen Randstreifen haben und den großen Geschossen standhalten können.

Wurde in der Vergangenheit etwas auf die Beine gestellt, worauf sie besonders stolz sind?

Alle Häuser in Ellhöft sind an Glasfaser angeschlossen – das ist eine glückliche Lage. Da haben wir damals bei den Baumaßnahmen zum Windpark Süderlügum schnell geschaltet und gedacht, da können wir doch auch gleich mit rangehen. Außerdem haben wir beim Gemeindehaus alles gepflastert und Dorfbeleuchtung bekommen.

Sie sind nun seit neuneinhalb Jahren Bürgermeister von Ellhöft. Was hat Sie in dieser Zeit an der Kommunalpolitik gestört?

Wenn man Entscheidungen treffen möchte, dauert mir vieles zu lange. Bei uns in der Gemeindevertretung ist es so: Wenn wir uns etwas in den Kopf gesetzt haben, soll es auch schnell umgesetzt werden. Wir haben ja über Telefon und Whatsapp kurze Kommunikationswege und werden uns in der Regel schnell einig. Häufig werden wir dann aber ausgebremst, das finde ich schade.

Am Sonntag ist Kommunalwahl. Gehen Sie auch in eine dritte Amtszeit?

Ich hoffe. 2008 musste ich das Amt als Stellvertreter kurzfristig übernehmen, mittlerweile bringt mir das Bürgermeister-Sein richtig Spaß. Ich bekomme viel mit und habe das Gefühl, etwas bewegen zu können.