B5 bei Süderlügum : Laster rutscht in Graben: Gülle ausgelaufen

vergrößern 1 von 1 Foto: Karsten Sörensen 1 von 1

von Karsten Sörensen

erstellt am 07.Okt.2017 | 17:02 Uhr

Süderlügum | Ein vollbeladener Lastzug mit Gülle ist am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 5 zwischen Süderlügum und der dänischen Grenze bei Tondern verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam der 37 Jahre alte Fahrer auf dem Weg in Richtung Tondern kurz vor dem Grenzübergang mit dem Vorderreifen auf die vom Regen aufgeweichte Bankette. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen 40 Tonner und rutschte nach rechts in den Böschungsgraben. Der Lkw stürzte um und blieb auf der Seite liegen. Ein anderes Fahrzeug war nach Polizeiangaben an dem Unfall nicht beteiligt.

Unfallzeugen alarmierten über Notruf die Rettungskräfte, der 37-jährige Fahrer konnte sich unverletzt aus der Fahrerkabine befreien. Sofort nach dem Unfall liefen Ladungsmengen der beförderten Gülle in den Böschungsgraben. Die Freiwillge Feuerwehr aus Süderlügum wurde zur Hilfe gerufen.

„Bei dem Eintreffen unserer Einsatzkräfte waren bereits größere Mengen der Gülle aus einem Verschlusssystem unterhalb des Lastzuges ausgetreten“, berichtet Einsatzleiter Rainer Eggers von der Feuerwehr Süderlügum. „Der Verschluss am Lkw wurde gesichert, wir warten derzeit ab, bis ein zweiter Lkw des Unternehmens eintrifft und die restliche Ladung umpumpt.“

Nach Polizeiangaben wird die Bundesstraße zwischen der Grenzstraße an der B5 und dem Grenzübergang bei Seth/Tondern für die Bergungsarbeiten vermutlich am Samstagabend komplett gesperrt werden müssen. Die Höhe des entstanden Sach .u. Umweltschaden steht in des noch nicht fest.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?