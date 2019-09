Lange Nacht der VHS Leck

Neben einer Vernissage gibt es am 20. September vier besondere Angebote

Avatar_shz von Redaktion Nordfriesland

15. September 2019, 18:51 Uhr

Leck | Unter dem Motto „Zusammenleben – zusammenhalten“ findet am Freitag, 20. September, erstmals und bundesweit eine lange Nacht der Volkshochschulen statt. Auch in der VHS Leck gibt es an dem Tag ab 18 Uhr Programm. Nach der Eröffnung einer Ausstellung mit Werken des Künstlers Wolfgang „Wowa“ Frerichs aus Klixbüll, in der auch Taschenkunstkarten zum Verkauf angeboten werden, beginnen vier Kurse. Dafür sind Anmeldungen erforderlich.

Angeboten werden: In Zusammenarbeit mit dem Verein Lecker Gemeindepartnerschaften gibt es einen Einblick in die polnische Partnerstadt Skarszewy. CPI Clausen & Bosse bietet eine exklusive Führung durch die Produktionshallen an, in denen nicht nur das VHS-Programmheft gedruckt wird.

Bei einer naturkundlichen Abendwanderung wird erklärt, wie sich Hase und Igel gute Nacht sagen. Ein Kochkurs führt in die Besonderheiten der indonesischen Küche ein.

Information und Anmeldung unter: VHS Leck, Schulzentrum, Am Süderholz 13d, 25917 Leck, Telefon 04662/4539; E-Mail: info@vhs-leck.de, Online-Anmeldung über www.vhs-sh.net/vhs-leck