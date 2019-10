Landhafen ist startklar

In den Hotel mit 102 Betten werden Montag die ersten Gäste erwartet – Tag der offenen Tür wird am 23. November gefeiert

11. Oktober 2019, 14:22 Uhr

niebüll | Kaum eine Stelle, auf die man treten kann. Überall liegen Fliesen, Holzleisten, Werkzeuge und andere Bau-Utensilien. Ein ganzes Heer von Handwerkern arbeitet gestern im Inneren eines innovativen Hotelprojekts mit Hochdruck dem Eröffnungstermin entgegen. Bereits am kommenden Montag werden die ersten Gäste im Landhafen erwartet. Kaum zu glauben – mit Blick auf die Baustelle. „Wir werden es schaffen. Es waren und sind harte Tage, aber wir freuen uns unbeschreiblich auf die Eröffnung“, sagt Christoph Brunk. Zusammen mit seinem Bruder Lars ist er der Bauherr, und ab Montag wird er Hoteldirektor sein.

Doch noch packt der Niebüller Jung, der neben dem Neubau an der Deezbüller Straße groß geworden ist, kräftig mit an. „Wie alle Familienmitglieder und viele Freunde. Auch der Einsatz der regionalen Firmen ist bewundernswert, alle sind unglaublich motiviert“, schwärmt Christoph Brunk von dem Team, das seit vergangenen Sommer an der Realisierung seines Lebenstraums arbeitet. Auch die künftigen Mitarbeiter packen schon kräftig mit an. Das Hotelteam von rund 30 Mitarbeitern steht bereits.

„Ab Montag haben wir täglich Anreisen, besonders zum kommenden Wochenende erwarten wir viele Gäste“, sagt der Investor. Diese sollen sich nicht nur im Landhafen einfach nur wohlfühlen. „Wir möchten unseren Gästen ermöglichen, das nördliche Nordfriesland mit all seinen großen und kleinen natürlichen und kulturellen Schätzen authentisch zu erleben und zu genießen.“ So fasst Christoph Brunk mit wenigen Worten das Konzept des Hauses mit kleinem Spa-Bereich zusammen. Der zentrale Begriff dafür lautet Authentizität. So modern und zugleich hyggelig die Einrichtung auch ist, natürlich ist die Wand hinter der Bar mit echten Friesenkacheln verkleidet. Natürlich brennt im Kamin echtes Feuer – und dieser steht nicht in der Lobby oder in der Lounge, „sondern in der guten Stube, so wie bei einem privaten Gastgeber“, betont Christoph Brunk.

Warmes Holz, natürliche Farben, die an Strand und das nur wenige Kilometer entfernt liegende Meer erinnern, gedämpftes Licht, behagliche Möbel, kuschelige Kissen und Decken prägen das Interieur im Erdgschoss.

Alle sollen im Landhafen willkommen sein: Urlauber, Familien, Paare, Singels, Senioren und Geschäftsleute. Und alle sollen von dieser Basis aus entdecken, was Südtondern zu bieten hat. „Diese Destination wird von vielen noch so unterschätzt. Wir sind hier weit mehr als die Drehscheibe zu den Inseln“, betont Christoph Brunk. Die Nähe zu Sylt, Föhr und Amrum sei aber zugleich ein Vorteil für den Standort.

Auch für externe Gäste möchte der Familienbetrieb ein offenes Haus sein, zunächst durch die Bar, die am Wochenende auch für die Öffentlichkeit geöffnet ist. Der leisen Eröffnung am Montag soll noch ein große Feier folgen – durch einen Tag der offenen Tür am Sonnabend, 23. November.