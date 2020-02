Lampenfieber vor Premiere

Schleswig-Holstein Gourmet-Festival gastiert erstmals bei Berger’s / Zwei-Sterne-Koch Thomas Martin war der Wunschkandidat

von Anja Werner

12. Februar 2020, 16:31 Uhr

Enge-Sande | „Wir sind ganz schön aufgeregt“, sagt Susanne Berger. Schon seit Jahren beobachten sie und ihr Ehemann Uwe Berger die Schauplätze des Schleswig-Holstein Gourmet-Festivals. In diesem Jahr sind sie mit ihrem Landgasthof erstmals selbst mit dabei. Am Wochenende kommt das Festival für hohe Esskultur in das kleine Dorf Enge-Sande. Für zwei Tage, 15. und 16. Februar, wird sich Uwe Berger die Regie in seiner Küche mit dem bekannten Zwei-Sterne Koch Thomas Martin teilen. „Das wird meinem Mann nicht leicht fallen“, sagt die Hotelbesitzerin. Dennoch freue sich auch ihr Mann auf den berühmten Gast. Denn: „Thomas Martin ist unser absoluter Wunsch-Gastkoch.“

Regionale Küche mit wilden Kräutern sind die Spezialität in Berger’s Landgasthofküche. Diese wird sich mit der frankophilen Handschrift von Thomas Martin mischen. Der gebürtige Mannheimer sorgt seit Jahrzehnten im Hamburger Louis C. Jacob für Top-Bewertungen aller renommierten Gastronomie-Führer.

„Das Berger’s erweitert die kulinarische Landkarte um die Gemeinde Enge-Sande nah der Nordsee und der dänischen Grenze“, sagt Festival-Sprecherin Susanne Plass, die auch persönlich vor Ort sein wird. Das historische Haus von 1892 gehört seit 1972 zur Familie Berger, die es um einen Festsaal und sechs Zimmer erweiterte. 2015 erfolgte noch ein Hotelanbau mit neun Zimmern in modernem Natur-Design. Mut für Unkonventionelles, Leidenschaften ausleben, die Natur genießen und dabei verwöhnt werden – nach diesem Gusto möchten Susanne und Uwe Berger – beide leidenschaftliche Golfer und Harley Davidson-Fahrer – ihre Gäste verwöhnen. Berger’s Hotel und Landgasthof ist Mitglied bei Feinheimisch und sorge laut Susanne Plass für Top-Qualität bei den verwendeten Produkten. Die Gerichte zeugten von Ideenreichtum und der Kreativität.

Thomas Martin wird nur einen Mitarbeiter mit in den hohen Norden nehmen, ansonsten verlässt er sich auf das Berger’s-Team. Das Ziel des Spitzenkochs ist, die ursprüngliche französische Küche weiter zu entwickeln, ohne viel Schnickschnack, modern und leicht. „Aus regionalen Produkten außergewöhnliche Gerichte zu kochen, das ist die zukünftige Sterne-Küche“, betont der Familienvater, der schon einige Festival-Gastspiele gegeben hat und natürlich seine berühmte, butterzarte Ochsenschulter servieren wird. Der Rest des Menüs soll eine Überraschung bleiben. Hamburger Martin-Fans haben sich sogar mit dem Wohnmobil angesagt. Auch andere Gäste nehmen weitere Wege in Kauf, alle Zimmer sind zu Sonntag ausgebucht – wie auch alle Plätze am Sonnabend. Aber für Sonntag, 16. Februar, sind noch Karten für das fantasievolle Fünf-Gänge-Menü á la Frances unter info@bergers-landgasthof.de zu haben.