Lahme Signale behindern die Retter

von Dorte Arendt

erstellt am 01.Nov.2017 | 19:13 Uhr

Die Sitzung des jüngsten Feuerschutzausschuss der Stadt Niebüll hatte es in sich: Auf dem Treffen, zu dem neben den Feuerwehrleuten und den gewählten bürgerlichen Mitgliedern auch Stadtvertreter gekommen waren, wies Uwe Mussack, Niebüll-Deezbüller Wehrführer, darauf hin, dass das Alarmsystem der Feuerwehr komplett überarbeitet und modernisiert werden muss. „60 Prozent aller Fälle, zu denen wir ausrücken, sind Bagatellfälle“, erklärte der Gemeindewehrführer (54). „Das kann nicht sein, dass die ganze Wehr für Lappalien antritt.“ Es müsse sich etwas ändern. Ein weiteres Problem seien die veralteten Melder. „Es dauert eine Minute, bis wir auf dem Melder die Nachricht haben, wo was los ist.“

Das ärgert Uwe Mussack reichlich: „Wir sollen in zehn Minuten vor Ort sein. Fünf bis zehn Prozent dieser Zeit gehen aber allein dafür drauf, bis das Alarmierungssignal die zuständigen Retter erreicht – das kann nicht sein.“ Zudem würden ungenaue Alarmierungsgründe mit zu wenigen Details seine Frauen und Männer zermürben.

Sinnvoll wäre hier ein intelligentes, modernes System, das dafür sorgt, dass zum Beispiel bei kleinen Einsätzen nicht alle Helfer gleichzeitig alarmiert, sondern gezielt gerufen werden. „Nachts sechzig Leute für nichts aus dem Bett zu holen – das haut nicht hin“, legt er den Finger in die Wunde. Technisch sei das jedoch im Moment noch nicht möglich, sagt Uwe Mussack, der nach 21 Jahren den Dienst quittiert. Gründe dafür seien unter anderem, dass er Platz für Jüngere schaffen wolle, um eine „Erneuerung“ zu ermöglichen. Er wolle nach so vielen Jahren bei der Feuerwehr Zeit haben für andere Dinge, darunter seine Tätigkeiten im Aufsichtsrat der VR-Bank sowie für die ehrenamtliche Betreuung einer alter Dame. Am 23. Januar soll sein Nachfolger gewählt werden – voraussichtlich Mitte Februar wird er seinen Dienst aufnehmen.

Zum Ende seiner Amtszeit, legte Mussack die Fakten auf den Tisch und redete Klartext: Er sagte den versammelten Kameraden nebst Bürgervorsteher Uwe Christiansen und Bürgermeister Wilfried Bockholt, dass man „dicke Bretter bohren müsse“. Gleichzeitig denke er pragmatisch an „seine“ Feuerwehrleute. Einstimmig beschlossen die Anwesenden auf der jüngsten Sitzung, dass es neue Schutzkleidung geben soll, immerhin ein Posten von 82 000 Euro. Und auch die Anhebung der Aufwandsentschädigung für die Einsätze der Kameraden powert er locker durch. Dabei hatte auch der Bürgermeister – auch auf überregionaler Ebene – entscheidend dabei mitgeholfen. Dementsprechend zufrieden zeigte er sich mit dem Ergebnis: Statt 69 Euro pro Monat gibt es für Wehrführer nunmehr monatlich 200 Euro. Und auch der Wehrführer in Langstoft darf sich freuen, dort bekommen die Helfer nun „immerhin noch 170 Euro“.

Neben diesen freudigen Nachrichten, wurden auf der Sitzung auch weitere Probleme besprochen: Der moderne Digitalfunk – über den die Feuerwehrleute während des Einsatzes mit der Einsatzleitung kommunizieren – hat Schwächen. Sind die Kameraden in einem geschlossenen Gebäude im Einsatz, in dem der Empfang zu schwach ist, wird die Verbindung schlecht. Im Schulzentrum Niebüll zum Beispiel sei „Null Empfang“, sagen die Experten. Auch wenn diese Einschränkung nicht jeden stört: „Die Lehrer finden es gut“, sagt Wilfried Bockholt und lacht. Die Schüler haben so weniger Gelegenheit, sich mit ihren Smartphones vom Unterricht abzuhalten. Die Feuerwehrleute hingegen sind wenig begeistert: Zusätzliche Funkgeräte oder Spezialgeräte könnten zwar den Empfang stärken und seien eine Option, dennoch: „Analoge Funkverfahren an der Einsatzstelle funktionieren im Moment besser, als digitale“, sagt Mussack.

Der Vorsitzende des Feuerwehrausschusses, Henrik Schwind-Hansen dankte Uwe Mussack und auch dem Bürgermeister für die Ausführungen. Uwe Mussack könne stolz sein. Er habe bewirkt, dass aktuell auch die rund 40 Jahre alten Dienstwohnungen am Gerätehaus neu eingedeckt wurden sowie neue Fenster bekommen haben und damit nun in einem „super Zustand“ sind.

Für die Freie Feuerwehr Langstoft stehen ebenfalls Verbesserungen an: Unter anderem sollen dort ein neuer Anhänger, ein neuer Lüfter sowie ein Satz mit Hilfsmitteln zum öffnen von Türen angeschafft werden. Die Langstofter sollen zudem einen Anbau und einen Mannschaftswagen bekommen. Wilfried Bockholt plädierte für eine sinnige Abfolge: Erst solle das Gebäude genehmigt werden, bevor das Fahrzeug gekauft wird. Für die Planungskosten des Gebäudes wurden zunächst im Feuerwehrausschuss 20 000 Euro bewilligt. Im kommenden Jahr soll die Planung abgeschlossen sein – bis Ende 2019 könnte dann alles fertig gebaut sein.

Die Idee, als Feuerschutzausschuss regelmäßig zu Treffen zusammenzukommen war eine Idee von Uwe Mussack. „Damals auf einer langen Busreise nach Ploty, als wir viel Zeit hatten, da haben wir uns das ausgedacht“, sagt er. So haben Politik und die Verwaltung einen direkten Zugang zu den Feuerwehrleuten – aus der Praxis für die Praxis sozusagen. So erfuhr Mitglied Anja Cornils zuletzt, dass man Feuerwehrkleidung nicht unendlich waschen kann. Wie häufig diese gereinigt werden kann, hänge ganz vom Einsatz ab, erklärte Uwe Mussack. Die Dienstkleidung - in den Farben blau und schwarz - soll demnächst erneuert werden. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass die Kleidung sehr schwer sei. „Ich bin daher dafür, dass es für die Kameraden ein wenig leichter wird“, sagt er. Denn „das Keuchen der Kameraden“ bei den Einsätzen habe er noch im Ohr. Die Kleidung müsse jedoch nicht modisch sein – die Niebüller bleiben bei ihren Farben, während die Lecker jetzt in rot brillieren wollen. „Außerdem haben wir die Hersteller gründlich getestet“, so der Wehrführer, dem Gründlichkeit über alles geht. Die frischen Klamotten sind unter anderem leichter und aus modernerem, sicherem Material sowie auch funktionaler. Abschließend wurde deutlich: Während es in einigen Bereichen Schwierigkeiten gibt –Nachwuchssorgen gehören bei den Niebüller Wehren nicht dazu. „Wir sind gut aufgestellt“, strahlt Uwe Mussack.