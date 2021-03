Tabu-Thema Periodenarmut : Ladies Circle unterstützt die Tafel Südtondern mit Tampon- und Bindenspenden

Auf Instagram und Facebook riefen Südtonderns Ladies dazu auf, Hygieneartikel für bedürftige Frauen zu spenden.

Leck | Die Damen des Ladies Circle Südtondern muss man bekanntermaßen nicht lange bitten, wenn Hilfen notwendig werden. So folgten sie diesmal dem bundesweiten Aufruf aller Ladies Circles und machten unter dem Motto „Ladies get loud“ auf ihre jüngste Hilfsaktion aufmerksam. Weiterlesen: Emily Wilbrands wichtiges Engagement für Frauen in Togo Auf Instagram und...

