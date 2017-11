Jubiläum : Ladelunder feiern 70 Jahre Solidarität

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Dorte Arendt

erstellt am 02.Nov.2017 | 10:57 Uhr

Ladelund | Seit sieben Jahrzehnten gibt es den Ortsverband Ladelund im Sozialverband Deutschland – das wurde im Kirchspielkrug gefeiert. Der Vorsitzende Wilfried Dix machte gleich zu Beginn deutlich, wer die Hauptpersonen des Abends waren: die Mitglieder. „Denn ihr seid diejenigen, die unsere Gemeinschaft stark machen. Ohne Mitglieder, funktioniert das Solidarprinzip nicht“, so Dix.

„70 Jahre lang einen Ortsverband mit Leben zu füllen, bedeutet: ein immenser Einsatz ehrenamtlich arbeitender Vorstandsmitglieder“, so der Vorsitzende und dankte auch dem amtierenden Vorstand: „Es macht Spaß, mit Euch zu arbeiten.“ Zudem zollte er posthum Johanna Kohls Anerkennung, die mehr als 60 Jahre Mitglied im Verband gewesen war und außer der Funktion der ersten Vorsitzenden alle anderen Posten im Vorstand bekleidet hatte. Sie starb kurz nach ihrem 98. Geburtstag im Februar.

Dix begrüßte unter anderem auch den Ehrenvorsitzenden des Vereins, Ulrich Jeß. Der konnte zum ersten Mal seit vielen Jahren den Abend genießen, ohne Block, Stift und Kamera stets parat zu haben, hat sich doch der langjährige und geschätzte Mitarbeiter des Nordfriesland Tageblatts in diesem Jahr in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Dix erinnerte an das Fest zum 50. Jubiläum vor zwanzig Jahren, bei dem der damalige Vorsitzende Jeß ausführte: „Da einer allein der staatlichen Übermacht hilflos gegenüber steht, ist gemeinschaftliches Handeln, also Solidarität, angesagt.“ Jeß habe damals keinen Geringeren als Willy Brandt für folgendes Zitat bemüht: „Solidarität ist etwas anderes als Gefühlsduselei.“

Der Sozialverband vertrete seit vielen Jahrzehnten erfolgreich die Interessen kranker, chronisch kranker, behinderter sowie älterer und pflegebedürftiger Menschen, sagte Dix weiter. Den Verband zeichne ein tatkräftiges Handeln nicht zuletzt durch eine personell sehr gut aufgestellte Kreisgeschäftsstelle mit einer Volljuristin als Geschäftsführerin aus. „Verbunden mit den Beratungsterminen in den Räumlichkeiten des Amtes Südtondern gilt unser Wirken und Handeln den Mitgliedern, bis hin zum Beschreiten des Klageweges.“ Die Glückwünsche des Kreisverbandes zum 70. Jubiläum übermittelte Harro Jacobsen. „Wenn irgendetwas ist: lieber einmal mehr in der Kreisgeschäftstelle nachfragen, als einmal zu wenig. Wer das nicht tut, verschenkt Geld, das ihm zusteht“, ermunterte Jacobsen die anwesenden Mitglieder.

Ladelunds Bürgermeister Rüdiger Brümmer gratulierte dem Ortsverband im Namen der Gemeinde. 70 Jahre – dieser Geburtstag zeuge von außergewöhnlichem Engagement, was zu Stolz und Freude berechtige. Menschen in Not werde mit Selbstverständlichkeit und großem persönlichen Einsatz geholfen. „Machen Sie so engagiert weiter, Sie werden auch weiterhin gebraucht“, so Brümmer.

Schwung- und stimmungsvoll wurde es mit der „Rentnerband“ und der Gitarrengruppe „Saitenblick“, die den Saal zum Mitsingen und Schunkeln brachten. Die Regularien wurden an diesem Abend so kurz wie möglich gehalten – die nächste Jahresversammlung findet erst 2018 statt. Die Festversammlung wählte Wilfried Dix und Monika Abele als Abgeordnete für die Kreisdelegiertentagung sowie Holger Petersen und Thea Erichsen als Ersatzdelegierte.