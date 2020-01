Ladelund will Platz für mehr Gewerbe machen

Gemeinde will ihr aufgrund vermehrter Nachfragen ihr Gewerbegebiet erweitern / HGV wurde reaktiviert

Avatar_shz von Dorthe Arendt

03. Januar 2020, 15:50 Uhr

Ladelund | Die Gemeinde Ladelund möchte ihr Gewerbegebiet erweitern. Mit diesem Thema beschäftigte sich die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung. „Wir haben vermehrt Anfragen, vor allem auch von jungen Menschen“, berichtet Ladelunds Bürgermeister Lutz Martensen auf Nachfrage.

Interessiert seien unter anderem ein Lohnbetrieb und Handwerker. „Das wäre natürlich ein Gewinn für uns, vor allem durch neue Arbeitsplätze in der Gemeinde“, so Martensen. Für eine Erweiterung wäre ein Landankauf und die entsprechende Erweiterung und Erschließung des Gewerbeweges erforderlich, wie Dirk Pfeiffer vom Amt Südtondern mitteilt. Wie sich herausgestellt habe, sei eine Fläche, die hinter dem Heizhaus liegt, in einer Größe von 7000 Quadratmetern bereits überplant. Zur Erschließung wäre nur eine kurze Verlängerung der vorhandenen Zuwegung erforderlich.

Das Ansinnen steht allerdings noch ganz am Anfang. „Gemäß einer an die Kommunalaufsicht gerichteten Anfrage ist eine Erweiterung aus finanzieller Sicht grundsätzlich möglich“, so Pfeiffer. Es seien aber zunächst eine schriftliche Bewerberliste beziehungsweise Vorverkaufsverträge inklusive Flächenwunsch, eine Aufstellung der Gesamt-kosten inklusive Bebauungsplans- und Erschließungskosten und der daraufhin kalkulierten Verkaufspreise einzureichen.

Zunächst erfolgt aber eine baurechtliche Planungsanzeige an die Bauverwaltung des Kreises. „Gemeinsam mit der Landesplanung wird entschieden, ob die Erweiterung des Gewerbegebiets möglich ist oder nicht“, erläutert Bürgermeister Lutz Martensen. Die Gemeindevertreter haben sich darauf verständigt, dass eine Beschlussfassung erst erfolgt, wenn feststeht, dass eine Erweiterung baurechtlich möglich ist.

Apropos Gewerbe: Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Ladelund und Umgebung ist reaktiviert worden, zur neuen Vorsitzenden wurde Stefanie Hausen aus Bramstedtlund gewählt. „Wir sind sehr guter Dinge, dass das gut laufen wird“, ist die Überzeugung des Ladelunder Bürgermeisters.