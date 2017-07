Pferdesport : Ladelund feiert Pferdeleistungsschau

vergrößern 1 von 1 Foto: NT 1 von 1

Am kommenden Wochenende, 29. und 30. Juli, findet die Pferdeleistungsschau in Ladelund statt. Veranstalter ist der Reit- und Fahrverein Wilhelminenhof Ladelund. Es werden Ponyprüfungen der Klasse E bis L (Ponycup) sowie Dressur- und Springprüfungen für Nachwuchsreiter und Nachwuchspferde stattfinden. „Erstmals hat sich der Verein entschlossen, mit Unterstützung der VR-Bank Niebüll eine Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde auszuschreiben, mit großem Erfolg“, heißt es in einer Mitteilung, es seien bereits zahlreiche Nennungen für dieses Springen eingegangen, das am Sonntag um 16 Uhr beginnt.

Außerdem freue sich der Veranstalter, dass mit Inga Czwalina von der Insel Fehmarn und Philip Loven einige der erfolgreichsten Reiter des Landes ihr Kommen zugesagt haben. „Ein Höhepunkt am Sonnabend um 17 Uhr wird sicherlich das Mannschaftsspringen der Klasse A sein,“, teilt der Veranstalter weiter mit. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und einen Kinderspringparcours. Der Eintritt für alle Besucher ist an beiden Tagen frei.



von Lea Sarah Albert

erstellt am 28.Jul.2017 | 12:46 Uhr