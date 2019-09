Lachmöwe soll Leselust wecken

Auftakt für ein stadtweites Kita-Projekt in der Stadtbücherei – dort soll es künftig weitere Aktionen für Kinder geben

Avatar_shz von ing

26. September 2019, 14:24 Uhr

niebüll | „Das Buch bleibt das Erlebnis schlechthin – auch in Zeiten von Tablets und Smartphones“, sagt Bürgermeister Wilfried Bockholt. Er übernimmt für Niebüll die Schirmherrschaft für ein wichtiges, von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein entwickeltes Projekt, dessen landesweiter Schirmherr Ministerpräsident Daniel Günther ist. Gemeint ist die Lese-Lachmöwe, die nun auch bei Kindergartenkindern in Niebüll neue Horizonte öffnen soll. Dass diese besondere Möwe in Niebüll gelandet ist, ist Maren Mumme, Leiterin der Stadtbücherei, zu verdanken. Dort findet gestern auch die Auftaktveranstaltung statt.

Während dieser wird zunächst gesungen – das Gute-Morgen-Lied von Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Bunte Welt. Doch neugierig schauen diese bereits zu den 25 bunten, von den Mürwiker Werkstätten hergestellten Filztaschen, die mit der Möwe, mit Fischen oder auch einem Leuchtturm bedruckt sind. Diese sind mit einer kleinen Überraschung, vor allem aber mit Büchern gefüllt, die der frühkindlichen Sprach- und Leseförderung dienen sollen. Mädchen und Jungen sollen Lust aufs Lesen bekommen – und auch darauf, anderen Kindern oder ihren Familien zuhause von diesen Geschichten zu erzählen und dabei ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

„Lesen und Vorlesen macht Spaß und verbindet“, sagt Wilfried Bockholt. „Deshalb ist es auch so wichtig, dass im Elternhaus gelesen wird“, betont Maren Mumme und erklärt den Wanderflug der Lese-Lachmöwe: In jeder Kita bleibt die Sammlung für drei Monate. Dann fliegt die Möwe in eine andere Kita. Die Bücher können auch mit nach Hause genommen werden. Dank der Unterstützung des Vereins Niebüller helfen Niebüllern wandert zudem ein kompletter Büchersatz in den Bestand der Bücherei, so dass sich die Kinder mit den Möwenbüchern dort jederzeit beschäftigen können. Finanzielle Unterstützung für das Projekt kommt auch von der hiesigen Nord-Ostsee-Sparkasse. „Lesen weckt Emotionen – ich wünsche euch viel Spaß mit den Taschen“, sagt Ralf Friedrichsen, Regionaldirektor der Nospa. Dann wird vorgelesen und wieder gesungen, das Lese-Lachmöwenlied, begleitet von Rolf Sievers und seiner Gitarre.

Die LeseLachmöwen sollen nur der Auftakt von weiteren Aktionen der Stadtbücherei für Kinder sein. So wird es ab November wieder regelmäßig Vorlesestunden für Kinder geben. „Dafür haben wir schon ehrenamtliche Vorleser gewinnen können – wir planen aber noch viel mehr“, sagt Maren Mumme.

„Die neue Leitung bringt neue Ideen in die Stadtbücherei“, sagt Wilfried Bockholt und betont: „Für uns als Stadt ist die Lese-Lachmöwe eine tolle Geschichte.“