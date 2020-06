Kurze Verhandlung vor Prozesspause

Ab 23. Juli werden Gutachten zum Tathergang um den Tod von Nathalie Minuth aus Stadum erwartet

22. Juni 2020, 17:22 Uhr

Flensburg/Stadum | Im Prozess um den Tod der 23-jährigen Nathalie Minuth steht nach elf Verhandlungstagen eine einmonatige Prozesspause an. Nach mittlerweile elf Verhandlungstagen in neun Wochen neigt sich die Beweisaufnahme langsam dem Ende zu. Auf die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Nebenklage und der Verteidigung und somit auch auf ein Urteil müssen die Prozessbeteiligten jedoch noch warten.

Am Montag fand am Flensburger Landgericht der letzte Verhandlungstag vor der rund vierwöchigen Prozesspause statt. Nach der Strafprozessordnung darf eine Hauptverhandlung für bis zu einen Monat unterbrochen werden – wenn es zuvor mindestens zehn Verhandlungstage gegeben hat. Auch auf Grund dieser Regelung wurden die letzten beiden Termine verhältnismäßig kurz gehalten: Der vorsitzende Richter verlas lediglich einige Urkunden, bevor die Verhandlung wieder geschlossen wurde. Für viele Außenstehende erscheint ein solches Vorgehen fragwürdig – vor allem in einem so brisanten Fall: Die 23 Jahre alte Kellnerin Nathalie Minuth verschwand im August vergangenen Jahres im dänischen Grenzland. Wenige Wochen später fand ein Spaziergänger die Leiche der jungen Frau an einem Feldweg.

Für ihren Tod verantwortlich soll der 47 Jahre alte Thomas P. aus Humptrup sein. Der ehemalige Kraftfahrer ist wegen Totschlags angeklagt und sitzt derzeit in Haft.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Flensburg hatten ergeben, dass der verheiratete Mann sich über eine Internetplattform mit Nathalie Minuth verabredet hatte, auf der sich die junge Frau für käuflichen Sex anbot. Dass sich der Angeklagte zum Zeitpunkt von Nathalies Verschwinden am mutmaßlichen Tatort, dem Kolonistenweg in Schafflund, aufgehalten hat, gilt nach Auswertung der Funkzellendaten als sicher. Auch konnte im Auto des Mannes sowie auf einem bei ihm gefundenen Elektroschocker die DNA des Opfers festgestellt werden.

Das Landgericht hat mehrere ergänzende Gutachten in Auftrag gegeben, durch die der Tathergang näher untersucht werden soll. Montag gab es noch keine Ergebnisse. Der Fortsetzung des Prozesses am 23. Juli blicken die Beteiligten daher mit Spannung entgegen.