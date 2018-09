Kurse für Klavier und Akkordeon

von Redaktion Nordfriesland

05. September 2018, 13:49 Uhr

Die „Musikschule Martin Gehrke“ bietet in Kooperation mit dem „1. Harmonika-Club Niebüll e.V.“ ab sofort wieder Akkordeon- und Klavierschnupperkurse an, sowohl für Kinder und Jugendliche, als auch für Erwachsene. Die Schnupperkurse sind gratis, ebenso werden Instrumente zum Ausprobieren kostenlos zur Verfügung gestellt. Akkordeonkurse für Kinder werden auf Wunsch auch gern in Gruppen durchgeführt. Anmeldungen an Martin Gehrke: 04661 / 942237 oder info@martin-gehrke.de.