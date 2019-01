Kunststoffdeckel als Lebensretter

1,2 Tonnen wurden in ganz Südtondern gesammelt: Rotary Club in Niebüll freut sich über erfolgreiche Aktion „Deckel gegen Polio“

von Dorte Arendt

07. Januar 2019, 13:02 Uhr

Der Rotary Club in Niebüll freut sich über den Riesenerfolg der Aktion „Deckel gegen Polio“: 1,2 Tonnen an Kunststoffdeckeln wurden in ganz Südtondern gesammelt. Bei der Übergabe zum Wiegen half am Wochenende das Team des THW Niebüll. „Es mag überraschen, dass viele kleine Kunststoffdeckel in der Lage sind, Leben zu retten“, erklärt die neue Niebüller Präsidentin, Maren Weiße.

Seit vier Jahren werden an zahlreichen Orten in Deutschland Plastikdeckel von Getränkeflaschen, Milchflaschen und Tuben gesammelt, zu Verwertern befördert und als Recyclinggut (HDPE und PP) der Wiederverwertung zugeführt. Der Verein „Deckel drauf“, eine Gründung von Rotariern, hatte diese große Aktion gestartet, deren Erlöse einem zentralen Ziel von Rotary dienen: der Bekämpfung von Polio, besser bekannt als eine in der Nachkriegszeit weit verbreitete Krankheit, die Kinderlähmung.

Dank der Initiative von Rotary International ist diese Virusinfektion fast gänzlich ausgerottet. In den 30 Jahren bis 2018 sank die Zahl der Länder, in denen sie auftrat, von 125 auf drei Nationen. Von 2010 bis 2017 hat Rotary weltweit nahezu 700 Millionen US-Dollar dafür bereitgestellt. Der Rotary Club Niebüll ist schon seit mehreren Jahren bei dieser Aktion aktiv, hat Sammelstellen in Niebüll, Leck, Risum-Lindholm und Süderlügum eingerichtet, die von Geschäften und Behörden zur Verfügung gestellt wurden.

„Viele Bürgerinnen und Bürger der Region wissen von der Maßnahme. Ihnen ist es zu verdanken, dass ein großer Transport von Deckeln nun schon zum zweiten Mal dank des Einsatzes des THW zum Abfallwirtschaftszentrum NF transportiert werden konnte,“ betont Maren Weiße. Sie ist stolz auf die Mitglieder ihres Clubs, die die oft mühsamen Arbeitsschritte vom Sammeln bis zum Abtransportieren der Deckel auf sich genommen haben. „Die weltweite Zurückdrängung der Kinderlähmung ist eine enorme Errungenschaft. Wir sollten das Ziel, auch noch die letzten drei Länder von dieser grauenhaften Krankheit zu befreien, mit Nachdruck verfolgen. Dass wir damit auch noch der Ressourcenverschwendung wertvoller Rohstoffe vorbeugen, ist ein positiver Nebeneffekt.“

Die Präsidentin bedankte herzlich bei den Mitgliedern des THW, die ihren freien Sonnabend zur Verfügung stellten, ebenso bei den Verantwortlichen in den regionalen Geschäften und Behörden, die diese Aktion nicht selten tatkräftig mit unterstützen oder wohlwollend begleiten. Ihre besondere Anerkennung drückte sie den zahlreichen Menschen aus, durch deren fleißige und unermüdliche Sammelwut dieses Projekt so erfolgreich sei.

Mit dem Erlös des Verkaufs der Kunststoffdeckel aus Südtondern werden 1000 Polio-Impfungen finanziert. Die „Bill & Melinda Gates Stiftung“ unterstützt zusätzlich, sodass insgesamt 3000 Impfdosen zur Verfügung stehen werden. „Damit konnten wir einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung leisten“, sagt Maren Weiße.