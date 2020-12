Kunst statt Geschmiere?

Unerwünschte Graffiti werden zum Dauerthema in Niebüll. Könnten bunte Kunstwerke auf zum Beispiel Stromkästen Abhilfe schaffen?

Avatar_shz von Dorthe Arendt

21. Dezember 2020, 14:45 Uhr

NIebüll | Es passiert ganz aktuell: An der stark frequentierten Ampel-Kreuzung Rathausstraße ist alles beschmiert; beide Verteilerkästen und der Papierkorb. Die Stadtwerke Nordfriesland GmbH sind als Eigentümer der Verteilerkästen auch nach dem Zusammenschluss für Stromkästen in Niebüll zuständig. Mehr noch: die Stadt ist Gesellschafter.

Da liegt es nahe, dass der Bürgermeister über die Bemalung der Stromkästen spricht. „Da, wo wir als Stadt Eigentümer sind, bemühen wir uns um zeitnahe Entfernung, wie jüngst am ZOB oder im Schulzentrum. Nachdem alles als Sachbeschädigung bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde“, sagt Wilfried Bockholt.

Das Thema beschäftigt auche einen engagierten Niebüller Bürger: „Mein Vorschlag ist, die Stromkästen bemalen zu lassen. Sprayer machen nach meiner Kenntnis keine Graffiti auf andere Bilder, so dass man dann Ruhe vor neuen Schmierereien hätte“, erklärt er.

In anderen Orten lasse man diese Kästen mit lustigen Motiven bemalen wie an der B5 in Struckum oder auf Sylt. Tatsächlich ist auch die NEG ist bereits aktiv geworden. In Niebüll und Dagebüll gibt es professionell hergestellte, unterhaltsame Motiv-Beispiele, aber auch in Niebüll im privaten Bereich.

Weitere Motive findet man bei Makler Richardsen gegenüber der VR- Bank, am Malmesbury-Park wurden schon vor einiger Zeit ein Stromkasten und ein Häuschen ansprechend bemalt. In Risum-Lindholm gibt es zahlreiche schön bemalte Stromkästen. Dort stehen derzeit 14 vormals unansehnliche Kästen, die mit witterungsfesten Acrylfarben bemalt worden sind.

Vor siebzehn Jahren wurden diese „Bauten am Wegesrand“ schon einmal von Schülern angemalt. Die Bilder waren mit der Zeit aber verwittert und unschön anzusehen. 2011 hat die Schleswig-Holstein-Netz AG als Eigentümer der Kästen 500 Euro für die Farben der erneuten Aktion übernommen.

Der Niebüller Bürger hat noch mehr Ideen: „Vielleicht kann sich hier auch der Verschönerungsverein oder das Stadtmarketing einbringen? Man könnte die Kästen zum Beispiel mit dem Niebüll- Wappen und den Stadtwappen der Partnerstädte versehen. Oder mit typisch Niebüller Gebäuden und Landschaften. Oder je Schule und Kindergarten ein Kasten!“

Niebülls Bürgermeister sagt zum Thema: „Die Stadtwerke prüfen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel mit Folien eine Art Dekoration aufzubringen. Wobei die Stadtwerke ihre Kästen schon weitgehend mit Eigenwerbung beklebt haben.“ Auch lägen die Schmierereien zum Teil außerhalb der Einflusssphäre der Stadt, zum Beispiel Telekommunikationsschränke und auch die Mehrzahl der Kästen, die mit Graffiti verunziert wurden.

Fest steht: Schmierereien aus der Spraydose sind kein Kavaliersdelikt. „Es handelt sich um eine Straftat!“, heißt es dazu von der Polizei Niebüll. Tipp: Wenn über die Ortsnummer der Polizei nur eine Bandansage mit den Worten „Dienststelle nicht besetzt. In dringenden Fällen 110 wählen“, ertönt, so solle man absolut nicht zögern, die 110 zu wählen, teilt die Polizei in Niebüll weiter mit.