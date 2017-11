Kunst aktiv an der Schule leben

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiansen 1 von 1

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 01.Nov.2017 | 14:58 Uhr

Wenn das vom Landesbildungsministerium geförderte Projekt „Schule trifft Kultur in Schleswig-Holstein“ aktiv gelebt und genutzt wird, dann von der Grundschule in Süderlügum, die hierfür auch schon mehrfach ausgezeichnet worden ist.

Seit nunmehr drei Jahren besteht eine kontinuierliche Kooperation mit der Nolde Stiftung in Seebüll und der Europa-Universität in Flensburg. Hierdurch wird den Kindern aller Grundschulklassen die Kunst und Kultur gleichermaßen und auf vielfältige Weise näher gebracht. Mit der gesamten Schülerschaft finden hierbei fächerübergreifende Projekte statt, die deren Einsatz und die Motivation in verschiedenen Bereichen steigern. Die Kids erfahren dabei nicht nur, wie professionelle Künstler arbeiten, sondern wirken aktiv bei Museumsführungen, Malschulkursen oder beim Unterricht durch Studierende sowie Workshops mit Schauspielern mit. Ein wichtiges Thema ist hierbei auch die Inklusion, die sich mit kulturellen Projekten besonders gut umsetzen und leben lässt, wie die engagierte Schulleiterin Meike Kosbü-Hermann betont.

Während des Herbstfestes wurden nun die Ergebnisse aller Schülerarbeiten der Öffentlichkeit in einer umfangreichen Werkschau in den Räumen der Schule präsentiert. Zu Gast war auch die stellvertretende Direktorin der Nolde Stiftung, Dr. Astrid Becker, sie sprach von der Kooperation als eine herausragende Angelegenheit und lobte das Engagement des Lehrerkollegiums der Grundschule Süderlügum, das mit den Kindern eine tolle Arbeit leiste. Sie erhoffe sich, dass dieses Projekt mit der gleichen Intensität fortgeführt wird.

In einem Rundgang durch die Klassenräume, die mit den sehenswerten Kunstwerken der Kinder zu einer Bildergalerie umfunktioniert waren, konnten sich die Besucher von den umfangreichen Schülerarbeiten überzeugen. Und immer spürte man eine Verbindung zu den weltberühmten Maler der Region Emil Nolde, sei es durch die typischen Farben oder auch in der Themenvielfalt.

So durften natürlich die Blumenbilder nicht fehlen, denen der Nolde-Garten als Inspiration diente, die mit Aquarellfarben und Scriptol auf Seidenpapier gemalt waren. Bei den Fantasie-Tieren hatten die Kinder Zellstoff auf Pappe mit Temperafarben bemalt. Die gleichen Farben, aber auf Papier – wurden bei den „Tanzenden Figuren“ und den Ziegenbildern, nach dem Nolde-Bild „Stillleben mit gestreifter Ziege“, verwandt. Aber auch tolle Drucke, eindrucksvolle Astgabelskulpturen à la Nolde aus Ton, Gips und Federn sowie ausdrucksstarke und individuell gestaltete Skulpturen aus Draht und Gips gab es zu bewundern.

Dazu waren zu dem Motto „Nolde in Kinderhöhe“ einige Werke der Tigerenten aus Süderlügum ausgestellt, entstanden im Rahmen des deutsch-dänischen Kulturprojekts gemeinsam mit der Grundskole Mögeltöndern aus dem Nachbarland. Im Mehrzweckraum lief der neue Nolde-Film, der sonst nur in der Stiftung auf Seebüll selbst zu sehen ist. Aber die Besucher und Kinder konnten beim Herbstfest durch zahlreiche Mitmachaktionen auch selbst aktiv werden. Sei es beim Herstellen von Stabpuppen- Mäusen und Anti-Stress-Bällen, erstellen von Stempelbilder-Mäusen oder auch nur bei Gesellschaftsspielen.