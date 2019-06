Künstliche Naturschönheit

Der Gotteskoog bei Niebüll ist Lebensraum für viele Vögel und Pflanzen / Ein Paradies für Spaziergänger und Naturbegeisterte

von ing

30. Juni 2019, 17:21 Uhr

Neukirchen | Der Gotteskoog macht in den vergangenen Jahren über die Landesgrenzen hinweg Schlagzeilen. Seit 2004 brüten und leben dort wieder Seeadler. Doch nicht nur die „Könige der Lüfte“ sind Bewohner des Tierschutzgebietes nordwestlich von Niebüll. Hunderte Tier- und Pflanzenarten finden hier eine perfekte Lebensgrundlage.

Einer, der den Gotteskoog kennt wie seine Westentasche und vor allem seine Artenvielfalt schätzt, ist Carl-Heinz Christiansen vom Naturkundemuseum in Niebüll. Im Frühling und im Herbst bietet er Führungen durch einen Teil des 10.400 Hektar großen Geländes an.

„Die meisten Teilnehmer sind tatsächlich erst einmal enttäuscht, wenn sie herkommen und am Gotteskoogsee kein Wasser sehen“, sagt Carl-Heinz Christiansen. Und tatsächlich: Durch dicht bewachsene Röhrichtflächen, kleine Ansammlungen von Bäumen, Büschen und Sträuchern winden sich schmale Trampelpfade quer durchs Heidekraut. Doch steht man erst einmal auf dem sogenannten Richie-Hügel, Start- und Endpunkt vieler Führungen, erstreckt sich der Blick über das ganze Gelände. Von dort oben ist auch Wasser zu sehen – und der kleine Wald, in dem die Seeadler brüten.

Doch für Carl-Heinz Christiansen ist der Gotteskoog viel mehr als nur der Hotspot für die königlichen Greifvögel: „Ich sage immer, hier existiert noch eine Mini-Wildnis. Zwar gibt es hier keine Elefanten zu sehen – und doch ist es hier so viel zu entdecken.“ Direkt vor seinen Füßen befinden sich kleine Löcher im Sandboden. „Darin leben die Sandlaufkäfer“, erklärt er. Diese Löcher können bis zu 40 Zentimeter tief ins Erdreich führen – und locken auch „die Mietnomaden des Gotteskoogs an“, sagt Christiansen. Mietnomaden? „Sandbienen zum Beispiel. Sie leben alleine und legen ihre Eier in die fremden Gänge. Ihre Nachkommen ernähren sich dann von den Larven der Sandkäfer.“

Doch diese Bienenart ist nicht die einzige Spezies in dem Gebiet, das zwar offiziell kein Naturschutzgebiet ist, aber wie eins behandelt wird, die sich fremde Unterkünfte zu Nutze macht. Auch der Kuckuck oder der Uhu suchen sich gerne ein gemachtes Nest. Für viele Vogelarten sind vor allen die Röhrichtflächen ein luxuriöses Neubaugebiet. Zwar wird im Winter ein Teil des Schilfbestands abgemäht, ein Großteil bleibt aber bestehen. Im Altbestand haben es sich die Rohrdommel, Rohrweihe und Blaukehlchen bequem gemacht. Im Frühjahr und Herbst erstatten die Stare den heimischen Vögeln einen Besuch. Wenn sich dann Abertausende Stare auf einmal auf den Weg gen Süden machen, dann kann man das Naturschauspiel „schwarze Sonne“ beobachten.

Bis auf Mäharbeiten finden keine Pflegemaßnahmen statt. „Gott sei dank!“, findet Carl-Heinz Christiansen, denn für ihn ist es „gerade so wild und verwachsen besonders schön.“ Einige Teilnehmer seiner Führungen fragen immer wieder nach, warum hier nicht mehr Hand angelegt, mehr Landschaftspflege betrieben wird. „Weil hier einfach noch die Natur Natur sein darf“, freut er sich über den Wildwuchs.

Wobei das Wort „noch“ sehr relativ ist: Die „groote Mandränke“, eine heftige Sturmflut 1362, reißt weite Teile der Wiedingharde ins Meer. Das Gebiet wird durch das Meer vom Festland getrennt. Einige Halligen schauen zwar noch aus dem Wasser heraus, einen direkten Zugang zum Festland gibt es nicht. Um die Wiedingharde vor weiteren Sturmfluten zu schützen, wird ein Deich, der goldene Ring, um die isolierte Insel gebaut. Etwa 1562 wird beschlossen, sich das durch die Sturmflut verlorene Land wieder zurückzuholen.

Das Vorhaben ist ein Novum und sehr riskant: Durch die Errichtung von zwei Dämmen, von der Wiedingharde bis zum Festland, soll das Land zwischen den Gebieten vom Meer abgegrenzt und nach und nach trocken gelegt werden. Einen Deich durch das Meer zu bauen, das ist eine ganz neue Art der Landrückgewinnung und kann, so denkt man, nur mit viel Glück und „Gottes Beistand“ gelingen. Der Plan ging auf und so heißt dieser Koog auch heute Gotteskoog.

Seit den 80er Jahren wird die landwirtschaftliche Nutzung immer mehr reduziert und ein Renaturierungsprojekt ins Leben gerufen, um der Natur das zurückzugeben, was ihr vor Hunderten von Jahren schon einmal gehörte.

Carl-Heinz Christiansen liebt die Natur. Schwer vorzustellen, dass er gelernter Kfz-Mechaniker ist. Aber wie kommt man beruflich von einer Autowerkstatt in die Natur? „Ich bin vom Ehrenamt ins Hauptamt geschlittert“, erklärt er, den man meist mit einem Fernglas unter dem Arm antrifft. Außerdem habe er damals eine Frau, heute seine Ehefrau, kennengelernt, die sich sehr für Vögel interessierte.

Die Frage, ob er eher die Tier- oder Pflanzenwelt mag, ist gar nicht so leicht zu beantworten: „Die Tierwelt! Obwohl ... die Pflanzen halten eher still beim Bestimmen“, überlegt er laut. Am Ende ist es das Gesamtpaket Natur, das ihn immer wieder ins Schwärmen bringt. „Wenn man hier am Abend sitzt, keiner ist da, nur das leichte Rauschen im Schilf und hier und da ein Vogelzwitschern, dann ist man ganz weit weg von allem. Hier ist es einfach wunderschön!“

Wer den Gotteskoog selbst einmal erleben möchte, beginnt seine Wanderung am Richi-Hügel. Kurz hinter der Aventofter Straße 60 findet sich aus Richtung Niebüll kommend ein Kiesweg auf der linken Seite. Am Ende sieht man schon den Hügel. Trittsicher sollten Besucher sein, Hunde sind an der Leine zu führen.