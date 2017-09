Kunst in Niebüll : Künstlerisches Projekt im Naturkundemuseum

vergrößern 1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

von Arndt Prenzel

erstellt am 20.Sep.2017 | 03:39 Uhr

Niebüll | Ein besonderes Projekt ist im Naturkundemuseum Niebüll gestartet. Die Hamburger Künstlerin Sarah Zurmöhle hatte zum ersten Termin „kunstRAUMnatur“ eingeladen. Dabei ging es um „Skizzieren in der Natur“. Zunächst fanden sich drei Interessierte im großen Saal im Naturkundemuseum ein, um sich anregen zu lassen. Sarah Zurmöhle zeigte eigenhändig angefertigte Skizzenbücher – ein weiteres Ziel zum Selbermachen. Chiara, Antonia und Holger wählten ihre Muster aus. Um die Regenpause auszunutzen, ging es dann an die Wehle, um die dortige Landschaft aufzunehmen und zu skizzieren. Sarah Zurmöhle gab zwischendurch ein wenig Hilfestellung, wies auf besondere Gegebenheiten hin. Der Regen vertrieb die Künstler von der Sitzbank Richtung Badewächterhäuschen. Hier setzten sie sich unverdrossen unter das Vordach und zeichneten eifrig weiter. Echte Leidenschaft! Auf dem Rückweg ins Naturkundemuseum diskutierte das Quartett intensiv über eigene künstlerische Ansätze. Denn jeder macht es anders – das ist der besondere Reiz und die Herausforderung dieser kreativen Beschäftigung.

Von September bis November wird Sarah Zurmöhle weiter in Kooperation mit dem Naturkundemuseum Niebüll, mit dem Haus der Jugend Niebüll und mit dem Stadtmarketing, verschiedene Aktionen für Kunst- und Naturbegeisterte in Niebüll anbieten. Dazu gehören ein Offenes Atelier, Naturkunst, eine Schreibwerkstatt und Skizzieren in der Natur. Der ganze Ansatz ist neuartig.

Im Rahmen des Praxissemesters von Sarah Zurmöhle finden in der kommenden Woche verschiedene Aktionen vom Projekt „kunstRAUMnatur“ statt: Die Schreibwerkstatt am 26. September, das Offene Atelier am 28. September und Naturkunst am 29. September. Die Schreibwerkstatt bietet Raum, die eigene Handschrift unter dem Motto „Kalligrafieren auf Holz“ kennen zu lernen. Beim Offenen Atelier wird die Kreativität neu entfacht und die Naturkunst zeigt einen anderen Blick auf die Besonderheiten der Natur. Anmeldungen für alle Angebote direkt bei Sarah Zurmöhle unter kunstraumnatur@web.de oder 0178/8352605.