Kümmerin immer gefragter

Bericht im Gemeinderat: Anzahl an Hilferufen nimmt für Simone Palzer mit jedem Jahr zu

02. Oktober 2019, 12:34 Uhr

galmsbüll | Die jüngste Sitzung der Gemeindevertretungin Galmsbüll war gut besucht. Im Blickfeld der Gemeindevertreter stand der Bericht der Kümmerin Simone Palzer. „Seit vier Jahren übe ich diese Tätigkeit, die mir sehr viel Freude bereitet, aus.“ Die Anzahl der Hilferufe habe seitdem stetig zugenommen.

Die Kümmerin wird des öfteren gebeten, Bürger zum Arzt oder zum Einkaufen zu fahren. Daneben hat sie schon häufiger dafür gesorgt, dass Hilfebedürftige mit einem Hausnotrufsystem ausgestattet werden und ist dabei, wenn die Einstufung in eine Pflegestufe erfolgt. Insgesamt 28 Einwohner hat Simone Palzer in der Betreuung. Der Kümmerin ist es wichtig, dass niemand vergessen wird: „Gern nehme ich Hinweise entgegen, in denen mir mitgeteilt wird, dass Nachbarn oder Angehörige vielleicht Hilfe bräuchten, aber nicht den Mut haben, mich aufzusuchen.“

In der Einwohnerfragestunde wurde angeregt, den Bau eines Fahrradweges vom Mitteldeich entlang der L6 nach Emmelsbüll-Horsbüll zu überprüfen. Derzeit führt der von der Ecke Nahnshof an der Strecke von Dagebüll nach Niebüll beginnende Radweg von der Straße herunter zum Friedhof, um die Radler über den Vorplatz der Kirche zu einem kleinen Schlenker oder zu einer Pause einzuladen, bevor es Richtung Emmelsbüll oder Dagebüll weitergeht. Die Bürgermeisterin freute sich in diesem Zusammenhang darüber, dass der Kirchen-Vorplatz erneuert wurde. Viel Lob von den Bürgern erfährt derzeit auch die eigentliche, optisch auffällige Erneuerung vor der Kirche: Die gärtnerische Gestaltung füge sich harmonisch in den gesamten Platz ein, der bis zum Haupttor reicht. „Eine von der Bürgerwindparkstiftung finanzierte Baumaßnahme, die an den gerade fertig gestellten Radweg anschließt“, berichtet Bürgermeisterin Sinje Stein. Mit dem Radweg gelingt eine Öffnung des vor kurzem zu einem Park umgestalteten Friedhofes.

Während der Sitzung wurde zudem bekannt gegeben, dass der Anbau für das Feuerwehrhaus Ende des Jahres fertiggestellt wird. Zudem sind die Bänke für die Rundwanderwege sind fertig. Für das Aufstellen von Bänken am Außendeich und an der zweiten Deichlinie liegt die Genehmigung des LKN noch nicht vor. Die Gemeindevertretung kam überein, die Bänke vorerst im Eckhof einzulagern und dann im Frühjahr aufzustellen.

Angeregt wurde, den Eckhof auch für Festlichkeiten von Nicht-Galmsbüllern zu öffnen. Mit diesem Vorschlag soll sich der Sozial-, Kultur- und Schulausschuss beschäftigen, um eventuell die Satzung entsprechend anzupassen.

In Sachen Baugebiet „An der Wehle" wird die Bürgermeisterin das direkte Gespräch mit der Landesplanung suchen, um den dort Verantwortlichen die Beweggründe und Planungsideen der Gemeinde zu vermitteln und so eine positive Stellungnahme zu bewirken.