Theater : Kritisches Volkstheater in Niebüller Stadthalle

vergrößern 1 von 1 Foto: SH-Landestheater 1 von 1

von nt

erstellt am 13.Sep.2017 | 03:23 Uhr

Niebüll | Italienische Nacht ist ein Volksstück, mit dem sich Ödön Horváth 1931 endgültig als bissig-komödiantischer Autor von Zeitstücken durchsetzte und das am Sonntag, 17. September, um 20 Uhr, in der Stadthalle in Niebüll aufgeführt wird. Veranstalter ist das Landestheater Schleswig-Holstein.

Zum Inhalt: Die Republikaner wollen einen bunten Abend, eine „italienische Nacht”, veranstalten und sie lassen sich diese Lustbarkeit von niemandem verderben. Draußen allerdings marschieren die Faschisten und begehen ihren „deutschen Tag”. Um herauszubekommen, was sie genau vorhaben, schickt Martin – der geheime Anführer der Parteijugend – seine Freundin Anna zu einem der Faschisten, damit sie ihn aushorche. Als einige der Genossen ein Denkmal in der Stadt rot anstreichen, rotten sich die Faschisten zusammen, um den Linken eine Abreibung zu verpassen.

Von der Unfähigkeit der Kleinbürger, den braunen Horden Widerstand entgegen zu setzen, handelt dieser laut Veranstalter „hellsichtige Wirtshausschwank“. Das kritische Volkstheater spiegelt die gesellschaftlichen Entwicklungen und warnt vor dem aufkommenden Faschismus – ohne auf Gefühl und Humor zu verzichten. Damals wie heute − als Kommentar zur Bundestagswahl 2017. Manja Haueis, Ingeborg Losch, Alexandra Pernkopf, Heidi Züger; Klaus Gramüller, Simon Keel, Uwe Kramer, René Rollin, Timon Schleheck spielen unter der Leitung von Wolfram Apprich, Mirjam Benkner, Christoph Coburger. Kartenvorverkauf und Infos in Niebüll in der Bücherstube Leu, Hauptstraße 48, Telefon 04661/5722 , E-Mail: post@buecherstube-leu.de