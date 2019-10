Kritik an Größe der Badebuden

Für 64 Pächter gelten die kürzlich beschlossenen Mindestgrößen – mit Widersprüchen gegen eine Vertragsänderung ist zu rechnen

14. Oktober 2019, 10:08 Uhr

dagebüll | Sie prägen den maritimen Charakter von Dagebüll ebenso wie der Deich und die Fähranleger – die bunten Badebuden. Seit Generationen erholen sich Einheimische während der Sommermonate in den kleinen Holzbauten, die am Fuße des Deiches – nun auf der neuen unteren Promenade – aufgestellt werden. Doch im Zuge der an die Deichverstärkung gekoppelten touristischen Aufwertung des Grünstrandes gelten laut Beschluss der Gemeindevertretung nun neue Rahmenbedingungen für die Badebuden, die zumindest bei einigen Pächtern für Unmut sorgen.

Zu denen, die ihrem Ärger mündlich und schriftlich Luft machen, zählt Jens Jensen. Sein Hauptkritikpunkt ist die nun geltende Größe. „Demnach dürften im kommenden Jahr rund 50 Badebuden nicht mehr aufgestellt werden. Man kann von treuen Pächterfamilien doch nicht verlangen, nach Jahrzehnten neue Buden zu bauen“, sagt Jens Jensen, der diese Ansicht dem Amt Südtondern auch schriftlich deutlich gemacht hat. 2,50 mal 2,50 Meter soll laut politischem Beschluss künftig eine Holzkabine maximal groß sein dürfen. Viele, besonders der älteren Buden sind aber größer.

Laut Auskunft von Judith Horn, Sprecherin des Amtes, gelte dies allerdings nicht für die Altverträge. Von den derzeit 83 Pachtverträgen trifft dies auf 17 zu. Diese wurden vor 1991 geschlossen und garantieren bis zum Vertragsende weiter eine Budengröße von 3,50 mal 2,80 Metern. Für die restlichen 64 Buden gelte die nun beschlossene Größenbeschränkung.

Jens Jensen vermutet hinter der Verkleinerung der Budengröße zum jetzigen Zeitpunkt andere Gründe. Genehmigungsbehörde für die Kabinen und weitere Bauten im Bereich des Außendeiches ist der LKN (Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz). Bei diesem – so vermutet Jensen – habe die Gemeinde Dagebüll nach Fertigstellung des Klimadeichs eine zu geringe Standfläche für die Badebuden beantragt. „Das soll nun mit der Verkleinerung der Kabinen durch die kalte Küche korrigiert werden“, sagt der verärgerte Budenbesitzer, der seinen Vertrag von seiner Mutter übernommen hat. Der Platz werde seiner Ansicht nach auch deswegen eng, weil künftig weitere Buden an Urlauber vermietet werden sollen.

Geplant sind ab der kommenden Saison für diesen Zweck allerdings nur drei Holzhäuschen. „Die Badebuden sollen in erster Linie der Erholung der Einheimischen dienen. Doch wir möchten auch einigen Urlaubern dieses schöne Erlebnis ermöglichen“, Heinke Boysen, Vorsitzende des Tourismusausschusses. Dies kann Jens Jensen verstehen, doch dieser Wunsch berechtigte die Gemeinde seiner Ansicht nach nicht dazu, „von den Budenpächtern den Abschluss neuer Verträge zu verlangen.“ Tatsächlich sollen die Verträge laut Auskunft des Amts durch die beschlossenen Änderungen ergänzt und den Pächtern bis Jahresende zugeschickt werden.

Wenig begeistert seien viele Budenbesitzer zudem über die Erhöhung der Jahrespacht von 200 auf 450 Euro. „Damit wurden die gesetzlichen Vorschriften, denen Mieterhöhungsverlangen unterliegen, ignoriert“, sagt Jens Jensen. Weitere Kosten kämen auf die Pächter durch die beschlossene Verpflichtung hinzu, eine Jahreskarte für den Badedeich zu erwerben. Jens Jensen will daher dem Wunsch nach einer Vertragsanpassung mit den genannten Punkten grundsätzlich widersprechen. „Weil man mit Vertragspartnern, die Dagebüll über Jahrzehnte die Treue halten, nicht einfach nach Gutsherrenart verfahren kann.“ Wie die Gemeinde und das Amt mit seinem und eventuell weiteren Widersprüchen umgehen wird, bleibt abzuwarten.

Nach zwei Sommern Badepause sind der Bau des Klimadeichs und die touristische Aufwertung des Dagebüller Grünstrandes nahezu abgeschlossen. Die Kontroverse rund um die Badebuden wird den aufstrebenden Tourismusort aber wohl auch noch in die kommende Saison begleiten.