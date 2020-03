Krisenstab im Pflegeheim

Seniorenheime und Corona: Schulschließungen sind zum Beispiel auch in Friesischen Wohnpark Thema

niebüll | Knut Henningsen, Vorstand der Stiftung Uhlebüll, geht mit gutem Beispiel voran. Selbstverständlich desinfiziert er seine Hände, grüßt nur mit Abstand. „Wir haben gerade unsere erste Krisensitzung hinter uns“, berichtet er.

Der Krisenstab „Coronavirus“ hat getagt. Dort berichtete Stiftungsrat und Arzt für Allgemeinmedizin Christoph Schmidt über die aktuelle Lage. So bestätigte er die Hochrechnungen zur Erkrankung, sagte auch, dass bestimmte Impfstoffe knapp werden würden. Im Friesischen Wohnpark geht man pragmatisch vor. „Wir notieren jeden Besucher unser Einrichtungen, um eventuelle Infektionsketten zurückverfolgen zu können“, sagt Knut Henningsen. „Besuche verbieten können und wollen wir zurzeit nicht.“ Mit dem Gesundheitsamt stünde man in regelmäßigem Austausch. Die Bewohner würden sich den ganzen Tag auf Besuch freuen. „Das wollen wir ihnen nicht nehmen!“

Natürlich werde jeder auf Abstandsregeln hingewiesen. Auch sonst ist man im Friesischen Wohnpark achtsam: Bei Neuaufnahmen werde selbstverständlich der Corona-Test/Abstrich durchgeführt.



Unkonventionelle Wege nicht ausgeschlossen





Mehr Sorgen machen dem Vorstand aktuell die Schulschließungen. „Rund ein Viertel unserer Mitarbeiter sind alleinerziehend“, sagt Knut Henningsen. „Wenn die Kinder nicht zu Schule oder in die Kita können, müssen sie betreut werden.“ Die Weiterreichung an Großeltern sei nicht denkbar. „Das ist ja gerade die Risikogruppe.“

Das Brainstorming mit den Krisenstabmitgliedern, bestehend aus den Einrichtungsleitungen, Vorstand und Stiftungsräten hat ergeben, dass man über eigene Kinderbetreuung nachdenkt. Hier könnten auch unkonventionelle Wege beschritten werden. Zudem gehört Pflegepersonal zur Gruppe, die von einer Not-Betreuung profitieren können (siehe Seite 10).

„Unsere Bewohner müssen betreut werden“, sagt der Vorstand. „Daran führt kein Weg vorbei.“ Es gibt noch mehr zu Bedenken: Da auch Auswärtige zum Essen ins Haus kommen, hat der Vorstand eine räumliche Trennung zu den Wohnparkbewohnern eingerichtet. „Wir tun unser Möglichstes“, sagt Henningsen.

Auch in den anderen Senioreneinrichtungen ist man auf Corona eingestellt. „Kein Besuch mehr ab heute“, heißt es im Haus „Nis Puk“ in Klanxbüll. Auch im Alloheim Gath möchte man Besuche vermeiden. „Am liebsten nicht“, sagt eine freundliche Dame am Eingang. Den Blumemstrauß für ein Nachbarin, die Geburtstag hat, nimmt sie gern und will ihn weiterreichen.