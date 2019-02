Niebüller Stadtbild : Kreisel soll aufblühen

12.000 Euro lässt sich die Stadt die Pflanzenkomposition „Silbersommer“ kosten.

26. Februar 2019

Die Stadt soll noch schöner werden: Diesen hohen Anspruch setzt sich das engagierte Team des Bauhofs jedes Jahr aufs Neue. Niebülls Rabatten und Beete sind bereits blumige Botschafter, die Touristen und Anwohner gleichermaßen erfreuen.

Im Bauauschuss stellte Stadtgärtner Jochen Johannsen jüngst sein neuestes Baby vor: „Wir wollen den Kreisel am Lidl-Markt aufblühen lassen. Ziel ist eine ansprechende Optik.“

Schon mehrfach war die Gestaltung der Kreisel am Peter-Schmidts-Weg – der meistbefahrenen Straße der Stadt – Thema in der Kommunalpolitik. Nun scheint sich die Stadt, die den Tourismus fördern will, diese Verschönerung tatsächlich leisten zu wollen. Ausschussmitglied Reinhard Abel (FDP) hatte Fotos von Brunsbüttel mitgebracht, die als Anregung dienten.

Der Kreisel hat einen Durchmesser von 26 Metern, rund 500 Quadratmeter sind zu bepflanzen. „Wir gehen in mehreren Arbeitsschritten vor“, erklärt der Stadtgärtner. So plane er eine Bepflanzung mit Schmuckgräsern wie die „Karley Rose“ - es ist ein Traum in Rosa. Die zartfarbenen „Lampenputzer“ dieser außergewöhnlich grazilen Sorte blühen ab dem Hochsommer. Mit zunehmendem Alter wechselt die Blütenfarbe zu einem silbrigen Beige, mit dem die geschwungenen Ähren in den Herbst gehen. Die angedachte Pflanzenkomposition „Silbersommer“ sei ein ästhetisch und ökologisch ausbalanciertes Konzept für trockene, sonnige Standorte nach dem Mischpflanzungsprinzip. Diese stelle die einfachste Möglichkeit dar, eine Staudenpflanzung zu etablieren.

Die robuste Staudenpflanzung zeigt sich laut Hersteller „spannungsreich mit vielfältigen Blattformen, -größen und Wuchshöhen“. Insgesamt 30 Arten sollen in der 70 bis 100 Zentimeter hohen Mischung gedeihen, darunter Gelbe Goldhaar-Astern, Schafgarben, Storchschnabel und Prachtkerze. Die Pflanzung biete einen „harmonischen Farbklang“ aus blauen, weißen und gelben Blüten in Kombination mit silbrigem Laub. Der naturnahe Charakter werde von duftigen Blütenschleiern unterstrichen. Und auch im Winter sei die Mischung durch Samenstände und filigrane Halme ein schöner Anblick.

Jochen Johannsen zeigte in seinem Bildervortrag, wie wunderbar es einmal aussehen könnte und erntete viel Zustimmung. Für diese Verschönerungsaktion werden bei einer sorgfältigen Umsetzung 12.000 Euro veranschlagt.

Günstiger geht es beim „grünen Kreisel“ an der Elan-Tankstelle zu. Hier hat sich der Stadtgärtner eine kostenneutrale Win-Win-Situation ausgedacht: „Ich würde gerne die Rasenfläche durch einen Roboter mähen lassen. Ich habe einen Unternehmer gefunden, der das Mähen für ein Jahr inklusive Anlageeinrichtung sponsern würde.“ Der Vorteil sei, dass es ein Probejahr gebe. „Gefällt es der Stadt Niebüll nicht, kann sie nach einem Jahr das Experiment abbrechen.“ Die Kosten in Höhe von 2.500 Euro könnten so gespart werden.

„Der Vorschlag ist ganz in unserem Sinne“, kommentierte Bürgermeister Wilfried Bockholt. „Wie sieht es mit dem möglichen Diebstahl des Roboters aus?“ wollte Bettina Sprengel wissen. Jochen Johannsen gab sich gelassen: „Die Roboter sind GPS-verortet, so dass der Dieb wenig Spaß hat.“ Die Erfahrungen anderer Gemeinden seien positiv.

Der Stadtgärtner will zudem um den Kreisel einen praktischen Schutz bauen, damit das Gerät „nicht wegläuft“. Da durch den Roboter im Sommer das zweiwöchige Mähen durch Mitarbeiter entfällt, wird Arbeitskraft eingespart.

Beide Vorhaben wurden bei zwei Enthaltungen einstimmig beschlossen. Laut Bürgermeister Wilfried Bockholt muss die Stadtvertretung nicht beteiligt werden, was den Bauausschuss-Vorsitzenden Holger Jessen freute, denn: „Heute haben wir die Kompetenz.“