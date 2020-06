Kreisel am Autozug nach Sylt wurde für Schleichweg-Fahrer gesperrt

Avatar_shz von shz.de

01. Juni 2020, 16:53 Uhr

niebüll | Am Pfingstsonnabend wurde für Syltreisende die Sperre am Kreisverkehr an der Autoverladung in Niebüll wieder heruntergelassen. Die Schranke verhindert eine Zufahrt zur Autoverladung via des Schleichwegs Peter-Schmidts-Weg (Foto). Die Anordnung verkündete Bürgermeister Wilfried Bockholt bereits während der jüngsten Sitzung des Bauausschuss am Donnerstagabend. Eine Sperre an der Südergath werde es dagegen nicht geben, teilte Wilfried Bockholt mit. Das bringe seiner Meinung nichts. Die Straße müsse als Rettungsweg frei gehalten werden. Tatsächlich können Syltfahrer auch durch den Berliner Ring zur Südergath gelangen. Der Bürgermeister meinte, dass die Südergath nicht mehr als Abkürzung oder Umleitung bei Google maps erscheinen würde. Der große Andrang von Syltreisenden blieb am Pfingstwochenende aus. Auch gestern zeigte sich die Lage entspannt.