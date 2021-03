Ladelund : Kreis genehmigt erweiterten Kiesabbau – Anwohner legen Rechtsmittel ein

In die Genehmigung sind auch zahlreiche Eingaben von besorgten Bürgern eingeflossen.

Ladelund | Das Thema hat für viel Diskussionsbedarf und Anwohnerprotest in der Gemeinde Ladelund gesorgt: die geplante Erweiterung des Kiesabbaus in Ladelund. Nun steht fest: der Kreis Nordfriesland hat den Abbau genehmigt, wenn auch mit einer Vielzahl an Nebenbestimmungen. Weiterlesen: Kiesabbau soll bis auf 30 Meter an Häuser heranrücken Zur Erinnerung: Die Fi...

