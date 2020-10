Kreative Unikate aus der Marsch

Für ihren Online-Shop fertigt Sibylle Gudat Taschen, Hundeleinen und vieles mehr aus ausgedienten Kite-Seglen und Feuerwehrjacken

09. Oktober 2020, 12:46 Uhr

galmsbüll | Es ist ein besonderer Ort, der in der Außenlage von Galmsbüll nicht leicht zu finden ist. Die Nähe zum Meer, die Weite der Marsch und zwei skurrile Gebäude, die sich am Bahnübergang Blocksberg gegenüber liegen, machen diese außergewöhnliche Atmosphäre aus. Das sind zum einen das alte Gasthaus, das in dieser Einsamkeit tatsächlich noch immer mal wieder öffnet. Auf der anderen Straßenseite liegt ein altes Haus mit Halle und wechselvoller Geschichte. „Es gibt leider kaum Aufzeichnungen, eine Meierei war mal hier drin“, sagt Sibylle Gudat.

In der Halle lagern heute zahlreiche alte Kite- und Surfsegel, jede Menge Segeltuch, ausgediente Feuerwehrjacken, Hölzer, Werkzeuge, Farben und viele weitere schon chaotisch angeordnete Utensilien, die darauf warten, durch kreative Ideen und Fertigkeiten in Unikate verwandelt zu werde. Zum Beispiel in Taschen zum Einkaufen oder Sport treiben, Gürtel, Geld- und Kulturbeutel, Schlüsselanhänger, Schmuck, Mützen oder gar Lampen und Skulpturen. Zu bekommen sind diese einzigartigen Stücke im Online-Shop von Sibylle Gudat, der unter dem Titel „B & B chaos“ formiert.

Das erste B steht für die junge Startup-One-Woman, genauer für ihren Rufnamen Bille. Das zweite für Bandito, einen großen, freundlichen, schwarzen Hund, der Sibylle Gudat schon viele Jahre durch ein Leben mit Höhen und Tiefen begleitet. Einer von drei Vierbeinern, mit denen sie und ihre Frau Anja seit zwei Jahren in Galmsbüll leben.

Die Hunde sind auch die Initiatoren der Manufaktur von Sibylle Gudat, die 1974 in Norderstedt geboren wurde. „Als ich morgens mal wieder überlegte, welcher Hund bekommt welches Halsband an, dachte ich mir, es müsste besondere, leicht unterscheidbare Halsbänder geben“, erinnert sich die dreifache Hundemutter, die sich schon auf vielfältige Weise kreativ ausprobiert hat. Gesagt – getan. Mit ausgedienten Segeln ist das Material gefunden, eine Nähmaschine leiht sie sich zunächst von der Schwiegermutter aus, bringt sich das Nähen selbst bei, experimentiert, bis das richtige Nähgarn, die passenden Schnitte gefunden sind - und fertig sind schließlich die farbenfrohen Halsbänder. Diese machen - wie auch Hundeleinen - bis heute in ihrem 2013 eröffneten Online-Shop einen großen und beliebten Teil des Sortiments aus.

Nach Galmsbüll zogen Menschen, Hunde und Shop von Stade aus, in das es Sibylle Gudat der Liebe wegen gezogen hatte. Nach einem Urlaub in Nordfriesland stand dann aber fest: Hier wollen wir leben! Per Internet wird das Haus mit Halle in einem maroden Zustand gefunden und gekauft. Bis heute wird an der Wohnlichkeit gearbeitet, den ersten Sommer müssen die heutigen Bewohner wegen der Bauarbeiten im Wohnmobil verbringen, gleichzeitig wird der Online-Shop weiter geführt, weiter genäht und gewerkelt. Es braucht Mut für so einen krassen Schritt. Gab es nie Sorgen, finanziell nicht zurecht zu kommen? „Nein, denn das, was ich tue, tue ich mit vollem Herzblut - da kann nichts Schlechtes bei raus kommen. Ich empfinde es als Luxus, so frei und kreativ arbeiten zu können.“

Und das tut Sibylle Gudat immer in dem Rhythmus, den sie gerade spürt. Mal wird Tag und Nacht durchgeklotzt, mal nur am Tag oder nachts ein paar Stunden gearbeitet, mal ist sie auf Urlaubsmodus geschaltet. Zu ihrem Arbeitsstil passen keine Auftragsarbeiten. „Man kann schon sagen, was man möchte. Aber ich sage immer, lasst mich frei machen, das Produkt entsteht erst beim Nähen“, sagt die Unternehmerin, die sich eher als Künstlerin denn als Näherin sieht. Bis auf ganz wenige Ausnahmen waren aber alle heutigen Träger von B & B-Unikaten begeistert von den Ergebnissen - wohl gerade wegen ihres besonderen Entstehungsprozesses.

Der Eintritt in die Freiwillige Feuerwehr von Galmsbüll beschert Sibylle Gudat einen weiteren besonderen Stoff zum recyclen – nämlich die ausgedienten Jacken der Kameraden. Nicht nur dort, „sondern insgesamt sind wir total begeistert darüber, wie herzlich wir hier an der Bahnstrecke aufgenommen worden sind“, schwärmt die Wahl-Nordfriesin.