Alle Vertreter der Saxophon-Familie vertreten : Kraftvolle Musik der Saxophanten

erstellt am 14.Nov.2017 | 05:36 Uhr

Niebüll | Bereits zum 8. Mal traf sich die „Saxophanten-Herde“ am Wochenende in Niebüll. Diesmal sollte ein Programm unter dem Motto „Feeling good“ erarbeitet werden. In den Räumlichkeiten der Jugendherberge wurde am Sonnabend fleißig geprobt, das Pensum „aufführungsreif“ einstudiert. Die Idee zu dieser Art von „workshop“ hatte Detlef Eulenberger († 2014). Seit vier Jahren leitet Lars Brodersen die bunt zusammengewürfelte Formation und kanalisiert deren Kräfte. Am Sonntagnachmittag wird es dann ernst: In der Christuskirche wird allen Interessierten ein Abschlusskonzert präsentiert. In diesem Jahr sind 26 Saxophanten dabei. Sie kommen aus Westerland und Flensburg, Winnert und Wobbenbüll, auch grenzübergreifend aus Sønderborg und Svendborg und natürlich von hier.

Vom kleinen, hohen Sopran, über das Alt und Tenor bis zum tiefen, großen Bariton sind alle Mitglieder der „Saxophonfamilie“ vertreten. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz besetzt, als der Saxophonchor mit seinen funkelnden Instrumenten durch beide Gänge hereinströmt und sich im Altarraum verteilt. Mit dem Stück „Adiemus“ (Jenkins) beginnt das Konzert. Die anfänglichen Schwankungen in der Intonation sind schnell vorüber und ein voller Klang mit deutlich hörbaren dynamischen Passagen breitet sich im Kirchenraum aus. Dirigent und Chorleiter Lars Brodersen begrüßt das Publikum. Er gesteht: „Wir sind kaputt vom vielen Üben, gleichzeitig freuen wir uns riesig darauf, das Ergebnis unserer Arbeit zu präsentieren!“ Es erklingen „Canzona septimi toni“ (Gabrieli) und die bekannte „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg. Beim ersten Stück spielen die Saxophanten taktversetzt in zwei Chören, wodurch ein spannender Echoeffekt entsteht, die Morgenstimmung bewerkstelligt der massive Chor mit verblüffender Zartheit und Sensibilität. Als erste Einlage ist ein Beitrag von Saxophant Jörn Hinze am Barisax und Sönke Thomsen am Klavier zu hören. „Spain“ (Chick Corea) und „Mary Ann“ (Ray Charles), präsentieren sich in Duettbesetzung, sorgen für eine gelungene Abwechslung mit rhythmischen und klanglichen Finessen. Die Herde der Saxophanten nimmt daraufhin wieder Aufstellung und bringt zunächst den „Libertango“ (Piazolla) zu Gehör, gefolgt von dem Swing-Klassiker „A string of pearls“ (Gray). Auch hier beweisen die Musiker eindrucksvoll, dass sie sowohl der leisen als auch der lauten Spielweise mächtig sind. Mit seiner ruhigen, charismatischen Art und den präzisen, klaren Anweisungen versteht Lars Brodersen es als „Diriphant“ das Beste aus jedem einzelnen herauszuholen. Das Bigband-Stück wird von den Zuhörern mit Begeisterung aufgenommen. Anschließend verteilen sich die Mitwirkenden in fünf Gruppen in der Kirche. Bernd Molter, Saxophant der ersten Stunde, hat das Improvisationsstück „Nysted“ (Nysted) für die Gruppe arrangiert. Es basiert auf dem Choral „Komm süßer Tod“ (J.S. Bach). Lange Töne schweben durch den gesamten Raum. Durch unterschiedliche Tonlängen entstehen immer wieder Dissonanzen, die das Gehör sehr strapazieren. Der jedoch überaus harmonische Schluss rechtfertigt dieses gelungene Klangexperiment.

Das Saxophonquartett meerKLANG mit den Saxophanten Frauke und Heiko Johannsen sowie Stefanie und Lars Brodersen eröffnet die zweite Einlage: Im Gegensatz zu dem rasant voluminösen Stück „Here to there“ (Nyman) erklingt das „Feather Theme“ (Silvestri) aus dem Film „Forrest Gump“ zurückhaltend und anrührend. Den vier eingespielten Saxophanten gelingt es, diese unterschiedlichen Stimmungen musikalisch herüberzubringen. Dann präsentieren Saxophantin Andrea Rahn (Sopran) und Nancy Sartain (Orgel) von der Empore aus die Werke „Autumn leaves“ (Kosma) und „Pick Five“ (Stamm). Als Soloinstrument sorgt das Sopransaxophon für Hörgenuss, ein sehr schöner Zusammenklang entsteht durch die Orgelbegleitung. Dirigent Lars Brodersen „trommelt“ seine Herde wieder im Altarraum zusammen und kündigt ein Highlight an: Saxophant Dieter Grühn hat das Stück „Stine & Roman“ selbst komponiert. Ursprünglich ist es für eine kleine Besetzung geschrieben, nun wird es vom Saxophonchor im „Großformat“ präsentiert. Der Schlagzeuger Manne Burmeister, gern gesehener Gastmusiker bei den Saxophanten, ergänzt und bereichert das Stück mit Intro und Solopassage. Und tatsächlich gehen beat und sound gleich nach den ersten Takten ins Blut, die Zuhörer lassen sich spontan mitreißen. Zum Abschluss spielen die Saxophanten das Mottolied „Feelin good“ (Bublé). Kleine Patzer und Unsicherheiten stören kaum, im Gegenteil. Sie zeigen, dass Saxophanten auch nur Menschen sind. Den begeistert applaudierenden Zuhörern sind Bewunderung und Sympathie für diese ganz besondere „Herde“ anzumerken, Standing Ovations sind der Lohn. Mit „Friends will be Friends“ von Queen bedanken sich die Saxophanten bei allen, die Anteil an diesem Projekt haben. Es darf auf eine neunte Zusammenkunft im kommenden Jahr gehofft werden.