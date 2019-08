Interview mit Drones & Bellows : Konzert im Leck-Huus: Schottische Musik mit skandinavischer Würze

Nach anderthalb Jahren Pause gastiert „Drones & Bellows“ am Sonnabend, 17. August, wieder in Leck.

von Karin Johannsen

09. August 2019, 10:18 Uhr

Nach anderthalb Jahren Pause gastiert „Drones & Bellows“ am Sonnabend, 17. August, wieder in Leck. Anfang 2018 hatte sich das Quintett sein Jubiläums-Konzert zum 30-jährigen Bestehen selbst zum Geschenk gemacht und mit 300 Fans in der Nordsee-Akademie gefeiert. Jetzt klettert die deutsch-dänische Formation zum wiederholten Mal auf die Scheunenbühne im Leck-Huus.

Die Musik von „Drones & Bellows“ ist unverkennbar von der irischen und schottischen Tradition inspiriert. Doch die fünf Bandmitglieder distanzieren sich von Cover-Versionen, übernehmen sie nicht eins zu eins, sondern schmecken das Liedgut pikant mit skandinavischen Gewürzen ab. Das kommt an bei der großen Fangemeinde, die die Musiker Pamela Naylor, Halvor Bogh, Anker Hintze, Thomas Wieder und Jörgen Ehlers seit Jahren begleitet.

Was fasziniert Sie an der irischen und schottischen Folkmusik?

Pamela: Ich bin Schottin, diese Musik ist für mich Heimat.

Anker: Beim Tondern-Festival 1983 hat sie mein Herz berührt, die Freude und Energie sind auf mich übergesprungen.

Thomas: Ich mag die handgemachte Musik und die Geschichten, die dahinter stehen. Dur und Moll zusammen – das ist das, was mich fasziniert: Mal traurig, gefällig, dann fröhlich und voller Lebensfreude.

Wie viele Konzerte haben Sie bereits gegeben und wo sind Sie überall aufgetreten?

Anker: Wir haben nicht gezählt, es müssen 600 bis 700 Konzerte gewesen sein – auf kleinen und auf großen Bühnen.

Jörgen: Wir touren von Kopenhagen bis nach Osnabrück, auf dem Tondern-Festival sind wir jedes Jahr zu hören und das nördlichste Konzert gaben wir im norwegischen Bergen in einer Kneipe.

Welches war bisher Ihr herausragendstes Konzert-Erlebnis?

Pamela: Das kann man nicht sagen, da will ich mich nicht festlegen.

Thomas: In Skagen. Beim Festival-Abschlusskonzert haben wir mit 150 Musikern aus der Folkszene vor 3000 Leuten gespielt. Das hat Gänsehaut-Feeling erzeugt!

Was war das schönste Kompliment, das Ihnen ein Fan jemals gemacht hat?

Thomas: Die Leute kommen oft nach einem Gig und sagen: Man kann sehen und fühlen, dass Ihr Spaß und Freude an der Musik habt.

Anker: Eine Frau aus Schleswig schwärmte nach einem Konzert: Ihr habt Eure Seele gezeigt. Danke!

Gab es jemals etwas, was Sie bei einem Auftritt besonders geärgert hat?

Jörgen: Es gibt immer mal kleine Widrigkeiten. Die Technik klappt nicht oder ein Zuhörer kann sich nicht benehmen. Das muss man ausblenden.

Anker und Pamela: Wir spielen für einen guten Zweck gern einmal umsonst. Aber wir mögen es nicht, ausgenutzt zu werden.

Gibt es manchmal Misstöne zwischen Ihnen?

Pamela: Wir treffen uns einmal wöchentlich, wir sind eine Familie aus kreativen Unikaten. Persönlich haben wir uns noch nie gestritten, es geht aber manches Mal in konstruktiver Weise um die Musik – und manchmal mischen sich auch sprachliche Probleme dazwischen.

Sie stehen alle im Berufsleben, spielen gemeinsam Musik. Haben Sie noch andere Hobbys?

Pamela: Ich habe das Stricken wieder entdeckt und handarbeite für meine kleine Enkelin.

Jörgen: Motorradfahren, gärtnern….

Anker: Ich bin das ganze Jahr lang eingespannt als Mitorganisator des Tondern-Festivals.

Thomas: Meine zweite Band heißt „De Watermänner und een Fisch“. Außerdem: Camping, Garten, Sport, Kochen…

Welche Musik hören Sie in Ihrer Freizeit?

Anker: Folk-Musik, auch amerikanische.

Jörgen: Akkustische Musik, außerdem Folk-Musik mit verschiedenen Einflüssen, Jazz, Rock.

Pamela: Jazz, Klassik, Rock-Pop, natürlich Folk.

Thomas: Einfach alles, sogar Seemannslieder.