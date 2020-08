Polizei sucht Zeugen : Komposter und Mörtelkübel als Diebesgut: Einbruch in Sonderposten-Baumarkt in Leck

Der Einbruch ereignete sich vermutlich am Wochenende.

25. August 2020, 13:27 Uhr

Leck | Die Polizei sucht Zeugen: In dem Zeitraum von Sonnabend, 22. August, 16 Uhr, bis Montag, 24. August, 7.30 Uhr, wurde in Leck, Rudolf-Diesel-Straße 1, in den Außenbereich des dortigen Sonderpreis Baumarktes eingebrochen. Hierbei wurden mehrere Mörtelkübel und Komposter entwendet.

Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich entweder bei der Polizei Leck (04662-891260) oder bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden, um sachdienliche Hinweise mitzuteilen.

