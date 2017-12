Nikolaus : Königliche Bescherung in Niebüll

vergrößern 1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

09.Dez.2017

Niebüll | Der HGV-Nikolaus war in der Stadt richtig lange unterwegs. Zunächst machte Renate Hartwig, Orgawartin des Niebüller Handels- und Gewerbeverein (HGV), in der Einkaufswelt Knudtsen die Aufwartung. Mehr als hundert Kinder holten ihre gefüllten Stiefelchen ab. Anwesend waren Majestäten aus der Region: Die Lammkönigin Femke Andresen (r.), die Krokuskönigin Neele Richter (Mitte) sowie mehrere Kohlköniginnen. Renate Hartwig strahlte – und die Königinnen verteilten Präsente, ehe der Nikolaus erschien. Der Ideengeber des Majestäten-Events, Hans-Uwe Glashoff, rührte derweil mit seinen Helfern die süßen Zutaten zum Marmeladen-Selbermachen an. Von dort ging es für den Nikolaus durch die HGV-Mitglieder-Geschäfte bis zum Weihnachtsmarkt, wo viele Kinder beschert wurden.