Kochfrau der Wiedingharde wird 100

Große Feier für Marie Lorenzen im Pflegeheim Süderlügum – als Tante Mische zog sie sechs verwaiste Nichten und Neffen liebevoll groß

von nt

06. August 2019, 14:48 Uhr

klanxbüll | Dieser Tag ist nur wenigen vergönnt: Vor kurzem feierte Marie Lorenzen ihren 100. Geburtstag im Pflegeheim Nis Puk in Klanxbüll. Vertreter verschiedener Vereine und natürlich ihre Familie sind eingeladen. Eher bescheiden und gelassen nimmt Marie Lorenzen, von allen nur Mische genannt, an ihrem großen Tag, die Glückwünsche entgegen.

Es herrscht aufgeregte Freude, doch mehr bei den Gratulanten als bei der Jubilarin selbst. Besonders ihre Neffen und Nichten freuen sich, diesen Tag mit ihrer Tante Mische feiern zu können. Die Jubilarin nimmt in ihren Herzen einen besonderen Platz ein, anders als es bei einer Tante sonst üblich sein mag, denn sechs ihrer Nichten und Neffen wurden von ihr groß gezogen.

Marie Lorenzen wurde als achtes von elf Kindern in Wange in Horsbüll geboren, im Haus wurde friesisch gesprochen. Sie ging nach ihrer Schulzeit zur Hauswirtschaftsschule nach Niebüll, was wohl der Grundstock dafür war, dass sie sich in späteren Jahren – wie es derzeit üblich war – als Kochfrau verdingte.

Doch zunächst ging es mit einer Freundin innerhalb eines Landjugendaustausches nach Österreich. Nachdem Marie Lorenzen noch bei weiteren Stellen als Hausgehilfin gearbeitet hatte, wurde sie von der Mutter, der es nicht gut ging, nach Hause gerufen. Die Eltern, die zehn Kinder groß gezogen hatten, verloren im Krieg drei Söhne und den Schwiegersohn, den Vater der genannten Neffen und Nichten. Als dann noch Misches Schwester starb, wurden die Kinder zu Vollwaisen. Wohin mit fünf kleinen Kindern, im Alter von zwei bis zehn Jahren?

Es gab in jener knappen Zeit verschiedene Überlegungen, ins Heim? Auf die Familie verteilen? Am Kaffeetisch werden Erinnerungen ausgetauscht, eine Nichte berichtet lebhaft, wo sie hingemusst hätte: „Na, die hätten ihre helle Freude an mir gehabt“, erzählt sie lachend auf friesisch. Man spürt, wie dankbar alle ihrer Tante sind, in solch schweren, kargen Zeiten eine gute Kindheit gehabt zu haben und beisammen bleiben zu dürfen.

Mische mag so viel Lobhudelei gar nicht hören, betont, dass ihre Eltern dafür verantwortlich waren. Sie erinnert sich, dass diese beieinander saßen, sich an die Hand fassten und beschlossen: „Wir fangen noch einmal an, die Enkelkinder kommen zu uns.“ Dieses Schicksal bestimmte auch Mische Lorenzens Lebensweg. Und sie hat sich dann bewusst im Alter von 26 Jahren für ihre Neffen und Nichten entschieden, ihre Hilfe wurde dringend benötigt, allein hätten die Großeltern das alles nicht geschafft.

Ob sie eigene Träume und Wünsche hatte? Sie wurden wohl hintenan gestellt. Inzwischen war eine weitere Nichte hinzugekommen, die ebenso bei den Großeltern und Mische Lorenzen aufwuchs. Jetzt waren sechs Kinder zu versorgen. Zudem musste der kleine Hof des verstorbenen Elternpaares der Neffen und Nichten, weiter bewirtschaftet werden, bildete er doch eine Existenzgrundlage für die Familie. Zunächst führt Mische mit ihrem Bruder den Hof weiter, als der Bruder heiratet, kehrt sie auf den elterlichen Hof zurück, hilft dort weiterhin.

Um ihre Rente aufrecht zu erhalten und über etwas Taschengeld zu verfügen, ging Marie Lorenzen in private Haushalte zum Kochen, damals wurden Konfirmationen und Hochzeiten noch im Hause gefeiert. Bald merkten auch die Gaststätten, über welche Kochkünste Marie Lorenzen verfügte, sie wurde zur Kochfrau der Wiedingharde. Ausgerüstet mit eigenen Utensilien fuhr sie mit dem Fahrrad zum Kochen.

Nachdem die Neffen und Nichten aus dem Haus sind, findet Marie Lorenzen im Horsbüller Kinderheim Sonnenhof eine feste Anstellung. Nachdem ihre Mutter, die sie bis zu deren 94. Lebensjahr begleitet, stirbt, lebt sie noch einige Jahre allein auf Wange, ehe sie sich 1996 schweren Herzens entschließt, ihr Hab und Gut zu verkaufen und in eine kleine Wohnung nach Emmelsbüll zu ziehen.

Mische baut sich einen großen Bekanntenkreis auf: zwei Kegel-, drei Kartenclubs, die Radfahrgruppe, Rote-Kreuz-Nachmittage, Seniorentanz, Friesenverein, Sozialverband und Gymnastikgruppe wurden regelmäßig besucht. Als viele Weggefährten starben, das Fahrradfahren nicht mehr ging, entschloss sie sich, ins Seniorenpflegeheim zu gehen. Mittlerweile ist es zu einem Zuhause geworden. Gern geht Mische mit einer Mitbewohnerin ihre tägliche Runde durch Klanxbüll. Am Ende der Feier steht Mische selber auf und hält eine Ansprache, darin weist sie mit großer Bescheidenheit das empfangene Lob zurück.

Stellvertretend für ihre Ziehkinder sagt ein Neffe, weil Friesen nicht viele Worte machen: „Fole tunk!“