Kneippen nur mit Anmeldung

22. Mai 2020, 10:10 Uhr

Niebüll | Der Kneipp-Verein Südtondern startet – unter besonderen Bedingungen – in die Sommersaison. Am Donnerstag, 4. Juni, beginnt wieder die Frühgymnastik an der Niebüller Badewehle um 8.15 Uhr. Die Veranstalter bitten darum, dass sich die Teilnehmer bis Mittwoch, 3. Juni, in der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 04661/3416 (der Anrufbeantworter wird abgehört) registrieren lassen (Namen, Anschrift und Telefonnummer). Aufgrund der besonderen Situation gibt es in diesem Sommer eine Teilnehmerbegrenzung.