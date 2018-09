Spendenaktion : Knapp 5000 Euro: Tag der Ernte für die Frisia Warriors

Das Geld soll in Kleidung und Ausstattung investiert werden.

von Wolfgang Pustal

20. September 2018, 13:23 Uhr

Die Sparte für American Football und Cheerleading des SV Frisia 03 Risum-Lindholm ist weiter auf dem Höhenflug. Aktuell haben die Footballer der „Frisia Warriors“ 81 Spieler und vier Trainer, die Cheerleader der „Frisia Valkyries“ 35 Mädchen und Frauen. Da ist finanzielle Unterstützung gerade in der Anfangsphase willkommen, ja notwendig.

Viel ist noch anzuschaffen an Trainingsgeräten und Ausrüstung. Also nahmen die Spartenmitglieder es selbst in die Hand, bewarben sich beim Crowdfunding der VR Bank Nord. Über Poster, Flyer, Weitererzähler und vor allem das Internet haben die Warriors und Valkyries auf ihr Projekt aufmerksam gemacht. Auf diese Weise hat die Sparte nach rund 14 Wochen ihr Ziel erreicht und ausreichend Spenden einsammeln können, so dass die Summe nun ausgezahlt und so dringend benötigte Trikots und Trainingsmaterialien angeschafft werden können 4000 Euro waren ihr Ziel – 4180 Euro haben sie einsammeln können. Die VR Bank Nord fördert wiederum jede einzelne Spende und erhöhte dadurch die Spendensumme um 570 Euro auf 4.750 Euro. „Dieses Geld kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und sichert uns neben Sponsoren den Start in den Ligabetrieb im nächsten Jahr. Wir sind unglaublich froh und dankbar“, sagte Otto Lüllau, Chef-Trainer und Kassenwart der Frisia Warriors.

Um ein qualitativ hochwertiges Training der 81 Spieler gewährleisten zu können, wird die Sparte von dem Spendengeld spezielle Trainingsmaterialien sowie Bälle, Tackle-Dummys, Blocking Shields, Medizinkoffer und viele verschiedenen Schaumstoffteile kaufen. Und auch die Cheerleaders brauchen noch jede Menge Ausrüstung – von den Pompons bis zur Uniform.

So sind die Warriors und die Valkyries weiterhin auf der Suche nach Sponsoren und Spielern – vor allem „beleibtere“ Herren werden immer noch gesucht. Das wöchentliche Training der Footballer findet immer montags und donnerstags um 19 Uhr in der Herrenkoogstraße 2 in Risum vor dem Freibad statt und ist jederzeit offen für neue Kraftpakete.

Weitere Infos und Kontakdaten der Footballer gibt es unter www.frisiawarriors.de, der Cheerleader über facebook oder Instagramm „Frisia Valkyries“.