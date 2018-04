Tim Linde präsentiert im Charlottenhof in Klanxbüll sein neues Album „Freigeister“

von nt

03. April 2018, 10:38 Uhr

Gemeinsam präsentieren der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (sh:z), Seaside Touring und der Charlottenhof das Exklusiv-Konzert von Tim Linde zum neuen Album „Freigeister“! am Sonnabend, 28. April, in der Veranstaltungsscheune in Klanxbüll. Sein Debut-Hit „Wasser unterm Kiel“ brachte Tim Linde schlagartig an die Spitze der deutschen Songwriter Szene. Der Song, den Linde seiner Tochter zur Taufe geschrieben hatte, schaffte es 2014 bei iTunes bis auf Platz zwei hinter Helene Fischers Megahit „Atemlos“.

Unzählige Menschen nutzen bis heute Lindes Zeilen, um sie ihren eigenen Kindern und Enkeln mit auf den Lebensweg zu geben. Der Text des Liedes ist inzwischen in einem Schulbuch abgedruckt. Auch das dann folgende Album „Menschenverstand“ wurde von Kritikern und Publikum gleichermaßen gelobt. Linde wurde bereits als „Reinhard Mey des neuen Jahrtausends“ bezeichnet.

Eine Eintagsfliege? Mitnichten! Jetzt legt Linde nach. „Freigeister“ heißt sein neues Album. Und der Sänger bleibt sich treu: Kluge Texte über das Leben mit Familie, tiefgehende Gedanken über die Phänomene unserer Zeit und das Thema „Freiheit“ als immer wieder auftauchender roter Faden machen das Album zu einem typischen Produkt aus Lindes Liederwerkstatt. Wieder stammen alle Texte aus seiner Feder. Und erneut versteht Linde es, seine Worte in Musik zu kleiden, die weit unter die Haut, oft gleich bis ins Herz geht.

Ab Februar ist Tim Linde mit seinem neuen Programm unterwegs. Und wer ihn schon live erlebt hat, der weiß, was der Mann auf der Bühne aus seinen Liedern herausholt. Die Präsenz seiner Auftritte, sein Spiel mit dem Publikum und die emotionale Nähe, die der Sänger bei seinen Konzerten zu den Gästen aufbaut, werden die neuen Stücke zu einem besonderen Erlebnis machen. Linde beherrscht das Spektrum vom intimen Kirchenkonzert bis zur großen Halle. Er versteht es immer wieder, die Botschaften seiner Lieder in der Seele des Publikums zu platzieren. Das hat er bereits als Support für Sarah Connor vor mehr als 5000 Leuten unter Beweis gestellt. Auch sein Auftritt vor den Gästen des Staatsaktes zum siebzigjährigen Bestehen des Landes Schleswig-Holstein, wo er seinen Titel „Großes Land“ vorstellte, wurde mit minutenlangem Applaus gefeiert.

Tim Linde bedient kein Genre. Er hat den Acker selbst abgesteckt, den er nun so wunderbar zu bestellen versteht. Denn Lindes Musik ist Familienunterhaltung im besten Sinne. Er erreicht Erwachsene wie Kinder, Eltern wie Großeltern – keiner bleibt außen vor. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist und Getränke gibt es ab 19 Uhr.



Karten für Tim Lindes Konzert am 28. April im Charlottenhof gibt es bei www.shtickets-de, über Eventim oder direkt im Charlottenhof (04668/92100) oder Restkarten an der Abendkasse.