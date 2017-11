Perfektes Dinner in Nordfriesland : Klintumerin kocht beim Perfekten Dinner.

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 06.Nov.2017 | 04:28 Uhr

Klintum | In dieser Woche geht es in der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ nordfriesisch zu. Von Montag bis Freitag bereiten Hobbyköche von Nordstrand, Hooge, Föhr und aus Breklum Gerichte zu. Iris Mendler (57) aus dem Ortsteil Klintum in Leck, auf dem Foto rechts, serviert am Dienstag als Vorspeise: Geräucherte Forelle an Granatapfel-Blattsalat mit Rucola und Apfel, dazu einen Pumpernickel-Turm mit Krabben, als Hauptspeise Steak vom Galloway-Rind, dazu Kräuterbutter, eine Folienkartoffel und Süßkartoffelspalten mit Kartoffelcreme und als Nachspeise „Pharisäer“ und „Tote Tante“ mit Eierlikörküchlein und Vanilleeis, dazu Eierlikör.