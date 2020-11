Klezmer-Größe kommt nach Niebüll

Avatar_shz von

09. November 2020, 10:29 Uhr

Niebüll | Giora Feidman, weltbekannter Klarinettist und zweifacher Echo-Preisträger, kommt mit der Konzertpianistin Alina Kabanova am Mittwoch, 30. Dezember, nach Niebüll.

„Feidman nimmt die Klarinette in die Hand, um mit den Menschen eine Botschaft zu teilen, um mit ihnen in der Sprache der Musik zu sprechen und sie an seiner inneren Stimme teilhaben zu lassen, heißt es im Veranstaltungshinweis“.

Die Klarinette sei das Mikrofon seiner Seele, „und ich wurde geboren, um Musik zu machen“, wird der Künstler zitiert. Als ebenbürtige Duettpartnerin wählte Giora Feidman die Konzertpianistin Alina Kabanova aus, die bereits im Alter von zehn Jahren den Sonderpreis für junge Künstler des Moskauer Konservatoriums gewann. Seit 1995 spielte sie regelmäßig Tourneen in Russland, den USA und Europa; allein in Deutschland gab sie den Angaben zufolge seit 1999 mehr als 1000 Konzerte. 2018 gründete sie ihre eigene Klavierakademie in Hamburg.

Zwei Ausnahmemusiker, die nicht nur ihre Instrumente perfekt beherrschen, sondern auch dermaßen gut miteinander harmonieren, als ob sie bereits seit Jahren gemeinsam musizieren.

Die Zuschauer erleben in einem rund zweistündigen Konzertprogramm traditionellen Klezmer sowie Meisterwerke der klassischen Musik und auserwählte zeitgenössischeKompositionen.

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr in der Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule. Eintrittskarten gibt es online unter www.ma-cc.com, unter www.giorafeidman.com, bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.