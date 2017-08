Klettern als Rollstuhlfahrer? Klar!

vergrößern 1 von 4 Foto: Lara Hansen (3) 1 von 4







Klettern als Rollstuhlfahrer? Das funktioniert! Der Klettergarten Filu in Leck zeigt, wie es geht: In einem Flaschenzugsystem wird der Rollstuhlfahrer samt Rollstuhl von den erfahrenen Trainern des Hochseilgartens auf eine fünf Meter hohe Plattform emporgezogen. Das verlangt mindestens vier Hände, einen Teamer am Boden und einen Teamer auf der Plattform. Mit gemeinsamer Kraft ziehen sie den Rollstuhlfahrer Stück für Stück nach oben. Für diese Arbeit mit körperlich und geistig eingeschränkten Menschen wurden die Mitarbeiter des Klettergartens speziell geschult. „Es ist schon anstrengend, aber der Aufwand lohnt sich allemal“, sagt Trainerin Kim Petersen. Denn auf der Plattform wartet Fahrvergnügen vom Feinsten auf die Besucher mit Handicap. Enge Fahrspuren und Brücken sowie leichte Gefälle und Hochwippen gilt es mit Geschicklichkeit und Feingefühl zu meistern. Eine Seilbahn, speziell ausgerichtet für Rollstuhlfahrer, bildet den krönenden Abschluss des Parcours. Dieses Erlebnis wollte sich auch die Arche aus Husum nicht entgehen lassen und besuchte mit einer Inklusionsgruppe im Rahmen ihres Sommerprogramms vor kurzem den Klettergarten. Unter ihnen befand sich als einziger Rollstuhlfahrer auch Till, der im Hochseilgarten mindestens genauso viel Spaß hatte wie seine laufenden Kollegen. „Es ist gar nicht so einfach. Aber es macht Spaß“, sagte Till, während er die barrierefreie Strecke einige Male umrundete. Als Anne, eine der Trainerinnen, ihn für die rasante Fahrt mit der Seilbahn vorbereitete, fieberten seine Kollegen aus der Gruppe schon am Boden mit. Unter den Zurufen seiner Freunde begann mit einem kleinen Schubs die rasante Fahrt durch die Höhen des Waldes – und das alles im Rollstuhl. Die Teamer zeigen sich allesamt erstaunt über die souveräne Leistung der Beeinträchtigten. Den Großteil des Parcours meistern die „Rollis“ genauso wie die „Läufer“ häufig ganz selbstständig. „Und die strahlenden Gesichter am Ende sind unbezahlbar“, sagt Kim, die von allerhand positiven Rückmeldungen erzählt. Für den Inhaber, Hans-Günter Lund, war von Anfang an klar, dass sein Klettergarten für jedermann offen sein müsse und dementsprechend gehörte das Klettern mit Handicap seit der Eröffnung 2013 zum Angebot dazu. „Es geht bei uns um das Glück jedes Einzelnen“. Die einzige Voraussetzung für das Klettern in den luftigen Höhen sei eine gesunde Portion an Mumm und Ehrgeiz. Besonders im Gedächtnis geblieben ist ihm dabei ein elfjähriges Mädchen mit Querschnittslähmung, das mit ihrem Vater für den Handicap-Parcours gekommen war. Als sie diesen mit Bravour gemeistert hatte, war sie fest entschlossen, auch den „normalen“ Parcours anzutreten. „Sie hat sich durchgekämpft mit allen Mitteln, sie musste kriechen, Arme und Hände benutzen und am Ende hat sie es geschafft. Voller Stolz strahlte sie über das ganze Gesicht“, erinnert sich der Inhaber an das rührende Ereignis. Neben der Festigung des eigenen Selbstbewusstseins, stärkt das Klettern jedoch auch das Teamgefühl. Das sei auch einer der Gründe, weswegen Matthias Hansen von der Arche in Husum mit seiner Inklusionsgruppe den Klettergarten besuchte. „Wir müssen hier im Team arbeiten und körperlich und seelisch über die eigenen Grenzen schreiten“, so der pädagogische Assistent. Das fördere wiederum das große Ziel der Inklusion, das die Arche verfolgt. Auch die Jugendherberge in Niebüll weiß dies zu schätzen und bietet demnächst spezielle Fahrten in den Kletterpark für Menschen mit Handicap an.

„Ich wollte etwas für Leck machen“, sagt Hans-Günter Lund über seine ursprüngliche Intention, den Klettergarten zu eröffnen. Doch mit seinem vielfältigen Programm für Menschen mit und ohne Handicap, das derzeit einzigartig im Norden ist, hat er nicht nur die Gemeinde Leck, sondern schließlich die ganze nördliche Region bereichert.

Öffnungszeiten im Juli/August: täglich ab 11 Uhr, letzter Aufstieg um 17.30 Uhr September/Oktober: Sa und So und Feiertage ab 11 Uhr, info@klettern-leck.de oder unter: 04662 8815656.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 29.Aug.2017 | 03:36 Uhr