Theater in Leck : „Klaut wi doch glieks de ganze Bank“

Verwirrspiel ums liebe Geld: Theater-Premiere des Plattdeutschen Rings am 23. Februar in Leck.

von Wolfgang Pustal

20. Februar 2018, 10:00 Uhr

Leck | „Unser Publikum steht auf Ohnsorg-Theater-Stücke“, wissen Asta Steensen und Joachim Janke spätestens nach dem etwas anderen Theaterstück, das die Schauspieler des Plattdeutschen Rings der Volkshochschule Leck im letzten Jahr aufgeführt haben. „Die Kritiken lauteten von ganz schlecht bis ganz gut“, erinnert sich die Chefin der Theatergruppe. In diesem Jahr können sich die Theaterbesucher entspannt in ihren Stühlen zurücklehnen – und in der Nordsee-Akademie ab dem 23. Februar wieder Ohnsorg-Theater-Feeling genießen.

„Ich habe mich diesmal ganz herausgehalten bei der Auswahl des Stückes“, erzählt Regisseur Joachim Janke. Es wurden ein ganzer Stapel Bücher bestellt, gelesen - und schließlich fiel die Auswahl auf das Stück „Klaut wi doch glieks de ganze Bank“, eine plattdeutsche Komödie von Jonas Jetten in drei Akten, übersetzt von Wolfgang Binder. Momentan stecken die sieben Schauspieler noch intensiv in den Proben, aber so allmählich steigt die Nervosität von Tag zu Tag, denn die Premiere am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr im Saal der Nordsee-Akadmie rückt unaufhaltsam näher.

Gleich drei Jubiläen können Mitglieder der Theatergruppe in diesem Jahr feiern. Rita Gummelt steht seit zehn Jahren immer mal wieder auf der Bühne, spielt in diesem Jahr die Ehefrau des Künstlers Waldemar. Ebenfalls zehnjähriges Bühnenjubiläum feiert Dirk Lebeck, hat aber in diesem Jahr Urlaub. Nach zehn Jahren verabschiedet sich Marion Jöhnk von der Theatergruppe.

Zum Stück: Drei befreundete Paare machen Urlaub auf dem Campingplatz. Die Frauen möchten es sich mal gut gehen lassen und sich etwas gönnen, schließlich haben sie Urlaub. Die Männer hingegen haben das Sparen zu ihrem Hobby gemacht und den Verein „Die Spar-Piraten“ gegründet. Außerdem haben sie all ihr Erspartes in Aktien angelegt. Dies verschweigen sie allerdings ihren Frauen, weil sie sie mit dem erhofften Gewinn überraschen wollen.



Kurs-Crash bringt Spar-Piraten in Not





Aber durch einen Kurs-Crash verlieren sie fast ihr ganzes Geld. Reumütig beichten sie es ihren Frauen. Diese sind sehr verärgert und verlassen die Männer mit den Worten: „Wir kommen erst wieder, wenn das Geld wieder da ist“. Da bringt den Herren ein Zeitungsbericht die rettende Idee: „Wegen Umbauarbeiten hat die Kreditbank Teile ihrer Geschäftsstelle in einen Wohnwagen ausgelagert“. Kurzerhand klauen die Männer diesen Wohnwagen und geben ihn als ihren eigenen aus. Natürlich kommt es wie es kommen muss: Die Frauen kommen früher zurück und entdecken auch noch die ohnmächtige Bankangestellte. Jetzt ist guter Rat teuer ...

Der Eintritt zu allen Aufführungen ist frei, es werden Platzkarten benötigt, die es in „Nelis Schmöckerecke“ in der Sparkassenpassage gibt, Telefon 04662/5000. Die Premiere ist am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 27. Februar, 1., 3., 6., 8., 10., 13., 15. und 16. März, jeweils um 20 Uhr. Für Kurzentschlossene werden noch freie Plätze an den Aufführungstagen vergeben von 18.30 bis 19.30 an der Abendkasse, Telefon 0170/4478448.