Naturfotografie : Klaus Wernicke aus Dagebüll arbeitet fernab der Digitalfotografie

vergrößern 1 von 3 Foto: Albert (3) 1 von 3





Dagebüll | In einem verwinkelten Dachzimmer in Dagebüll-Fahretoft wird ein Stückchen Pressegeschichte verwahrt. Klaus Wernicke ist stolzer Besitzer eines Teleobjektivs, das Henri Nannen – der langjährige Herausgeber und Chefredakteur des Stern – einst für die Fotografen seiner Zeitschrift gekauft hatte. „Die Mutter aller Teleobjektive“ nennt der nordfriesische Tier- und Naturfotograf seinen Schatz, den er Anfang der 80er-Jahre durch Zufall und mit einer Prise Glück erstehen konnte.

Denn: Beim Verlag blieb das Objektiv nicht lange. Weil ein Stern-Fotograf, der mit der Neuheit Porträts in New York schießen sollte, das Teil zu auffällig fand, wurde es in einen Hamburger Fotoladen gegeben, dessen Inhaber Wernickes alter Freund Dieter Kalisch war. „Zahlreiche Sport-Fotografen haben darum gebuhlt, die Rarität zu bekommen– wurden aber abgewiesen“, sagt der 78-Jährige. Für 7000 Mark – der Original-Kaufpreis lag bei 25 000 Mark – ging das 4/600er-Objektiv an Wernicke, der noch immer so stolz davon erzählt, als wäre es gestern gewesen und inzwischen nicht mehr als 30 Jahre verstrichen.

Ursprünglich in Hamburg geboren, lebt der gelernte Stahlbetonbauer seit 1978 mit seiner Frau in einem Haus im Friesendorf Dagebüll-Fahretoft – mitten in der weiten nordfriesischen Landschaft. Nicht mehr die pulsierende Hansestadt mit ihren dröhnenden Baustellen ist seine Welt, sondern inzwischen die Landschaft der Inseln, Halligen und Köge. Seit er 13 Jahre alt ist, fotografiert Klaus Wernicke. Das Handwerk hat er sich selbst beigebracht. „Ich habe viel kaputt gemacht, aber auch daraus gelernt“, sagt er. Auf diese Weise tastete er sich langsam an Belichtungszeiten, Brennweiten und die richtige Perspektive heran.

In den Mooren und Wäldern des Hamburger Umlandes war er mit seinem Fahrrad unterwegs und knipste unter anderen Rehe mit einer alten Kamera seiner Tante. Ein Jäger, den er zufällig im Moor fotografierte, kaufte ihm die Bilder ab und legte damit den Grundstein für eine Leidenschaft, mit der er später Geld verdienen sollte. Von seinem ersten Lehrlingsgehalt kaufte sich Wernicke in der Hansestadt eine Agfa Clack für 19,50 Mark, mit der fotografierte er alles in Schwarz-Weiß und klebte die Bilder in Alben. Sobald es seine Zeit zuließ, fuhr er zu Hagenbecks Tierpark, um dort zu üben, wie man Vögel, Löwen und andere Tiere am besten bildlich festhalten kann und auf Papier bannt. Schließlich bekam er seinen ersten Auftrag – für Fotos in Tiermagazinen, für die Bunte und den Stern.

Von den Erträgen seines Nebenjobs kaufte er sich einen VW-Pritschenwagen – drei Mal pro Jahr fuhr er nach Schweden oder andere skandinavische Länder, um dort Vögel zu beobachten. Seine weiteste Reise legte er zurück, als er 3000 Kilometer zur Eismeerküste fuhr. Allein um dort die Vögel, die zuvor in Nordfriesland Rast gemacht hatten, auf ihrer Reiseroute zu folgen. „Ich versuche, die Vögel in eine Landschaft zu integrieren, damit man sieht wie ihr Lebensraum aussieht“, beschreibt der Fotograf einen Grund für seine langen Expeditionen. Er las Fachliteratur und lernte die gefiederten Lebewesen immer besser kennen: „Ich hab mich da richtig reingekniet“, sagt er. Dieses Wissen entflammte seine Liebe zu Alpenstrandläufer, Regenpfeifer, Schnepfenvögeln und Austernfischer stärker, sodass er sich schließlich nur noch auf eine spezielle Gruppe fokussierte. „Ich fotografiere keine Säugetiere, keine Adler und keine Singvögel: Nur Wasser,-Watt-und Wiesenvögel und – ich nenne sie die drei W’s“, sagt er.

Seine Leidenschaft für Vögel konnte er schließlich stärker ausleben, als er als „Haus- und Hoffotograf“ beim Verein Jordsand begann. „In den Schutzgebieten konnte ich dort ganz nahe an den Tieren meine Fotozelte aufstellen – das war anderen Fotografen in Deutschland nicht möglich, da hatte ich ein Monopol damals“, sagt er. Allein dadurch, „einfach nur loszufahren“, sich ein geeignetes Motiv zu suchen und auf den Auslöser zu drücken, entstünde jedoch noch lange kein gutes Bild, erklärt der Experte. „Die Fotografie der Watvögel, die nur wenige Tage bei uns verweilen, ist nur möglich bei auflaufender Flut, Windstärken von acht bis neun und von Sonnenaufgang bis maximal 15 Uhr.“ Danach verhindere das Gegenlicht gute Aufnahmen – nur wenn Licht, Hochwasser und Wetter günstig zusammentreffen, sind die Schwärme nahe genug am Deich, um sie nach seinen Ansprüchen zu fotografieren.

Verkaufen wolle und könne er seine Bilder heute nicht mehr. „Der Markt ist tot – absolut mause, mausetot“, weil alle mit Digitalfotografie arbeiten, lautet sein promptes Statement. Es gebe kaum noch Geld für die Bilder. Früher musste das „perfekte“ Foto vor Ort entstehen – es sei ausschließlich auf das Können des Fotografen angekommen. Heute kann man digital verbessern und nacharbeiten: Es werde daher „geknipst, was das Zeug hält“, denn automatische Kameras und Computer-Programme erledigen fast alles, sodass es eine Inflation an Naturfotos gibt, sagt Wernicke. Beeindrucken von der modernen Technik lässt er sich aber nicht: Ein gutes Foto zu suchen, das die Situation optimal darstellt, auch Nachbearbeitung am PC, fordert ihn weiterhin heraus.

Sein Wohnmobil hat er inzwischen verkauft, aber mit dem Auto fährt er noch immer los, um die Vogelschwärme zu erspähen. Als einer der wenigen darf er mit einer Sondergenehmigung in Gebieten sein Lager aufschlagen und die Deichvorlandstraßen befahren, zu denen andere keinen Zugang haben. Sein Versteck hat er im Beltringharder Koog. „Da habe ich meine ganzen Super-Aufnahmen gemacht“, sagt er. Mit diesen Bildern der artenreichen Biotope unterstützt er seit vielen Jahren die Öffentlichkeitsarbeit der Naturschutz-Organisationen und wissenschaftliche Forschungsarbeiten. Einige der durchziehenden Vogelarten konnte er von Mitte März bis Mitte Mai im Fahretofter Westerkoog, am Oländer Lorendamm und im Vorland von Dagebüll mit Anschluss an den Galmsbüll-Koog beobachten und fotografieren. „Wie helle und dunkle Wolken bewegen sich die großen Schwärme über den Vorländereien, je nachdem ob sie ihre dunkle Oberseite oder helle Unterseite zeigen, und wie sie vom Licht beschienen werden“, schwärmt er.

Diese Spektakel will er noch lange erleben und festhalten, auch wenn seine körperlichen Kräfte nachlassen – unter anderem macht die Hüfte Probleme. Doch zu den Vögeln fährt er weiterhin: Ein extra angefertigtes Scheibenstativ, das auf dem Holm vom Autofenster aufliegt, sorgt dafür, dass er das schwere Stativ aus Holz nicht schleppen muss. Über die Antwort, was passieren müsste, damit er aufhöre zu fotografieren, braucht Wernicke nicht lange nachzudenken. „Dass ich nicht mehr laufen kann“, sagt er. Doch selbst wenn irgendwann keine neuen Bilder hinzukommen: Seine Arbeiten der vergangenen Jahrzehnte sind gesichert- in ungezählten Alben und Kisten in den massiven Schränken seines Büros im Dachzimmer in Fahretoft.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 22.Aug.2017 | 10:57 Uhr