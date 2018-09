Musikalische Abendgesellschaft : Klassik kann auch sehr lustig sein

Pro musica begeisterte das Publikum mit frechen Interpretationen.

von shz.de

05. September 2018, 14:21 Uhr

Mit Zylinder und Mozartperücke marschierte ein ungewöhnliches Paar in den vollbesetzten Niebüller Rathaussaal: Constance Vogel und Wolfgang Welter baten zur musikalischen Soirée unter dem Titel „Heissassa, die Musica!“ Eine wunderbare Mischung aus kabarettreifen Perlen und frechen Interpretationen, die zum Zuhören und Lachen animierten. Zum Auftakt gab es ein Mozart-Potpourri, verbunden mit der Anweisung, dass sich die Klavierspielerin dem Deklamator unterordnen müsse. Die Pianistin zeigte wenig später, wie vielfältig sich ein Volkslied darbieten lässt. Wolfgang Welter grimassierte dabei als Zuhörer zum großen Vergnügen des Publikums. Sein Vortrag über das Dirigieren amüsierte ebenso. „Mit einem Hickser gelingt jeder Auftakt!“ Der Ausflug in die Musikwelt brachte noch andere Erkenntnisse. So gab ein Dirigent zu, auch nicht mehr zu wissen, wo er gerade ist: „Wir treffen uns an der Fermate“, so sein Ratschlag an den ersten Geiger. Stets konnte sich Wolfgang Welter auf seine perfekte Begleiterin am Flügel verlassen. Constance Vogel hatte ihre Stern-Minuten, als sie Gassenhauer-Variationen brillant spielte. Epharaim Kishons Bemerkungen über „Husten im Konzert“ kam am Ende ebenso gut an, wie die wundervolle Zugabe: Der Radetzky-Marsch, gespielt auf einem Mini-Flügel. Die Zuschauer waren begeistert und spendierten reichlich Lob.