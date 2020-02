Klasse 2000 hat große Fans

Südtonderns Service Clubs sichern weiterhin den Fortbestand des Programms zur Gesundheitsförderung in Grundschulen

Avatar_shz von Anja Werner

03. Februar 2020, 16:47 Uhr

SÜDTONDERN | „Wir sind alle große Fans des Projekts Klasse 2000“, meinte die neue Leiterin der Grundschule an der Linde in Leck, Sabine Rahn-Andrews. Die Vertreter weiterer Schulen in Südtondern stimmten zu: „Das hier Erlernte bleibt den Schülern in Erinnerung“. Umso motivierter setzten sich die Präsidenten und Vertreter der drei Service-Clubs an die Tische der Lecker Bildungseinrichtung und unterzeichneten die Patenschafts-Urkunden: Das Projekt kann weitergehen.

„Klasse 2000“ ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in Grundschulen und hat schon über 1,4 Millionen Kinder erreicht. In Südtondern geht das Erfolgsmodell in die zwölfte Runde: Der Ladies Circle 16, Round Table 88 und Lions Club Südtondern übernehmen die Patenschaft auch für die 13 ersten Klassen des Jahrgangs 2019/20 (290 Kinder).

Betroffen sind die Grundschulen in Niebüll, Leck, Neukirchen und Risum-Lindholm mit jeweils drei Klassen sowie eine Klasse in Lecks Außenstelle Enge-Sande. Die Finanzierung der gesamten vier Grundschuljahre ist damit gesichert. Im Klartext heißt das: Die finanzielle Verpflichtung wird mit 11.440 Euro gelistet.

„Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder aufwachsen“, unterstrich Frank Wehrhahn vom Lions Club die Intention für das Engagement der Service-Clubs. Die Paten, die Geld bereitstellen, seien nach wie vor von Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von „Klasse 2000“ überzeugt. Seit Beginn im Jahr 2008 haben übrigens rund 3.000 Schüler in 147 Klassen die Grundschulzeit in Südtondern durchlaufen.

Das Projekt wird als eine sinnvolle Investition in die Zukunft der Kinder gepriesen. Dank der gut angenommenen Lions-Adventskalender (3.800 Stück wurden in 2019 verkauft) können die Clubs die Vollfinanzierung von Klasse 2000 übernehmen. Die Erlöse aus den gemeinsamen Punschverkäufen auf den Weihnachtsmärkten in Leck und Niebüll, sichern, wie bisher, die Restfinanzierung.

„Es macht Spaß, sich für diese Aktionen einzusetzen, denn wir werden von der Bevölkerung getragen“, sagte Frank Wehrhahn und verhehlte nicht: „Wir dürfen uns auf die Schulter klopfen“. Im Norden sei man „echt verdammt gut“. 19,6 Prozent aller Grundschulen in Schleswig-Holstein würden das Programm in Anspruch nehmen, in Sachsen-Anhalt seien es beispielsweise nur 5,6 Prozent.

Der stellvertretende Amtsdirektor Andreas Deidert sagte: „Ich hoffe, dass noch weitere Schulen mit aufspringen auf diesen Zug.“